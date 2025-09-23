Punjabराज्य

बाढ़ की तबाही में एकजुट हुए पंजाब के उद्योगपति: करोड़ों रुपये का दान, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने की प्रशंसा

Punjab News
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा (फाइल फोटो)

Punjab News : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब के 2,300 गांव भीषण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिससे 20 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई और पांच लाख एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही बाढ़ के कारण 56 लोगों की जान गई और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए हैं.

इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 3,200 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए, 19 कॉलेज मलबे में तब्दील हो गए, 1,400 क्लीनिक और अस्पतालों को भारी नुकसान हुआ, 8,500 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं और 2,500 पुल ढह गए. उन्होंने आगे बताया कि कुल नुकसान का अनुमान लगभग 14,000 करोड़ रुपये है, लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं.

उद्योगपतियों के योगदान को सराहा

मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के उद्योगपतियों ने इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में पंजाबियों के पुनर्वास के लिए विशेष सहयोग दिया है और पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री रंगला पंजाब फंड में खुले दिल से योगदान किया है. इस पहल के अंतर्गत उन्होंने स्वयं भी बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास हेतु 50 लाख रुपये देने की बात कही.

करोड़ों का योगदान, संजीव अरोड़ा ने किया धन्यवाद

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि उद्योगपतियों ने आज बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री पंजाब को अपना योगदान सौंपा है. इस संबंध में उद्योगपतियों -मोंटी कार्लाे ग्रुप के कमल ओसवाल ने 1 करोड़ रुपये, हैप्पी फोर्जिंग की मेघा गर्ग ने 1 करोड़ रुपये, सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एम.पी. सहगल ने 50 लाख रुपये, ऑक्टेव अपैरल्स के अभिषेक अरोड़ा ने 50 लाख रुपये, वर्धमान स्पिनिंग मिल्स के नीरज जैन ने 50 लाख रुपये, ट्राइडेंट ग्रुप के दीपक नंदा ने 50 लाख रुपये, जी.बी. रियल्टी के गुरविंदर भट्टी ने 25 लाख रुपये का योगदान दिया.

इसके साथ ही बैक्टर फूड्स, करीमिका के परवीन गोयल ने 20 लाख रुपये, एरी सुदाना स्पिनिंग मिल्स के सिद्धार्थ खन्ना ने 20 लाख रुपये, रॉकमैन फाउंडेशन के सुमन मुंजल ने 10 लाख रुपये, सी.आई.सी.यू. अध्यक्ष उपकार सिंह आहूजा ने 5 लाख रुपये और रालसन के संजीव पाहवा ने बाढ़ प्रभावित लोगों और उनके राहत कार्यों हेतु 2.5 लाख रुपये का योगदान दिया है.

इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि उद्योगपति पंजाब की भलाई के लिए वचनबद्ध हैं. उन्होंने उद्योगपतियों द्वारा मुख्यमंत्री रंगला पंजाब फंड में दिए गए योगदान के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और बाकी उद्यमियों से भी इस नेक कार्य के समर्थन में आगे आने की अपील की.

