79वें स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रूपनगर में फहराया तिरंगा झंडा

15 August 2025
4 minutes read

Punjab : स्वतंत्रता के 79वें दिवस पर नेहरू स्टेडियम रूपनगर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान विभाग के मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा की। इसके उपरांत डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया और जिला पुलिस प्रमुख गुलनीत सिंह खुराना ने उन्हें एस्कॉर्ट कर परेड का निरीक्षण करवाया। डीएसपी स जशनदीप सिंह मान के नेतृत्व में विभिन्न टुकड़ियों ने सलामी दी, जिसमें पंजाब पुलिस पुरुष, पंजाब पुलिस महिला, पंजाब होम गार्ड, विभिन्न स्कूलों और बैंड की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में भाग लिया।

इस अवसर पर जिला निवासियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दीं और कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए चली विभिन्न आंदोलनों और शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, दीवान सिंह कालेपानी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों की बदौलत ही हम आज आज़ाद देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों ने सबसे अधिक बलिदान दिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश को फिर से “रंगला पंजाब” बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि शहीदों की स्मृति में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया और वहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाई गईं।

उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ-साथ हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 55 हज़ार से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। पंजाब ने शिक्षा के राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे 2024 में केरल को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों के 848 छात्रों ने नीट, 265 छात्रों ने जेईई (मेन) और 45 छात्रों ने जेईई (एडवांस) की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है, राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ 107 प्रकार की दवाएँ और 47 प्रकार के लैब टेस्ट बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं। पंजाब के प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर से लागू होगा। इसके लिए किसी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड और वोटर कार्ड साथ लाना होगा। वर्तमान में 552 निजी और सभी सरकारी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं तथा 500 और अस्पतालों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। योजना का लाभ पंजाब के लगभग 3 करोड़ लोगों को मिलेगा।

मंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में भी कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया एवं कहा कि यह हमारे देश के गौरव हैं जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं।

विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत कोरियोग्राफी, नृत्य और गिद्धा जैसे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। खेल विभाग रूपनगर की ओर से एसडीएम डॉ. संजीव कुमार द्वारा तैयार की गई स्किट “नशा से आज़ादी” की प्रस्तुति दी गई। शिवालिक पब्लिक स्कूल द्वारा दी गई बैंड प्रस्तुति से प्रसन्न होकर मंत्री ने स्कूल को 15 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की।

सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फूलपुर गरेवाल की ओर से “युद्ध नशों विरुद्ध” नामक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद मंत्री ने सभी उपस्थित लोगों को नशा न करने और नशा करने वालों की सूचना पुलिस एवं प्रशासन को देने की शपथ दिलाई। इस नाटक से प्रभावित होकर मंत्री ने अपनी निजी वेतन से 21 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी। शिवालिक स्कूल के स्टाफ ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले, समाजसेवियों, जिला प्रशासन में ईमानदारी और लगन से कार्य करने वालों तथा अन्य प्रमुख हस्तियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर हलका रूपनगर के विधायक एडवोकेट दिनेश चड्डा, हलका श्री चमकौर साहिब के विधायक डॉ. चरनजीत सिंह, कमिश्नर रूपनगर रेंज गुरप्रीत कौर सपरा, डीआईजी पीएपी इंदरबीर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर चंद्रज्योति सिंह, मुख्यमंत्री फील्ड अफ़सर अभिमन्यु मलिक, एसपी अरविंद मीना, एसपी चंद सिंह, एसपी गुरदीप सिंह गोसल, आरटीओ गुरविंदर सिंह जौहल, सहायक कमिश्नर (ज) अरविंदरपाल सिंह सोमल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाम लाल, मोहित बांसल, प्रतिमा अरोड़ा, पुष्पिंदर सिंह, परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश डॉ. मोनिका गोयल

सिविल जज अशीष थथई, सुखविंदर सिंह, कामिनी, अनिन्या ऋषि, मनीषा, एसडीएम डॉ. संजीव कुमार, जिला राजस्व अधिकारी बादलदीन, जिला जनसंपर्क अधिकारी करन मेहता, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम कुमार मित्तल, सिविल सर्जन डॉ. बलविंदर कौर, सहायक कमिश्नर राज्य कर रोपड़ यादविंदर सिंह, जिला समन्वयक युद्ध नशों के विरुद्ध हरप्रीत सिंह काहलों, जिला योजना बोर्ड चेयरमैन हरमिंदर सिंह ढाहे, मार्केट कमेटी चेयरमैन भाग सिंह मदान, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन शिव कुमार लालपुरा, जिला ट्रेड विंग के प्रधान नवदीप सिंह टोनी, जिला यूथ प्रधान चेतन कालिया, तथा प्रेस प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

