लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने प्रदेश के सड़कीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभागीय कार्यों की समीक्षा की

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने प्रदेश के सड़कीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभागीय कार्यों की समीक्षा की

Punjab News : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा प्रदेश में सड़कीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की चरणबद्ध समीक्षा की.

उन्होंने लिंक सड़कों तथा प्लान रोड्स की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश को देश का सर्वोत्तम सड़क नेटवर्क प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान की दूरदर्शी अगुवाई में प्रदेश सरकार विश्वस्तरीय अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता दे रही है, ताकि निर्बाध सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के साथ-साथ आर्थिक विकास को गति दी जा सके और प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम बनाया जा सके.

मौसम खुलते ही बिटूमिनस काम में तेजी

कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नॉन-बिटूमिनस कार्य 10 फरवरी, 2026 तक हर पहलू से पूर्ण किए जाना सुनिश्चित किया जाए, उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, बिटूमिनस से संबंधित सभी कार्य भी शीघ्रता से पूरे किए जाएं.

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक (फिजिकल) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस प्रयास किए जाएं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ठेकेदारों के बिल 20 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किए जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इनके निपटारे में किसी प्रकार की देरी या कठिनाई न आए. बैठक में इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, चीफ इंजीनियर अनिल गुप्ता तथा पी.डब्ल्यू.डी. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

