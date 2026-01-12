Pooja Khedkar : पुणे के IAS के घर से एक चौकाने वाली कबर सामने आई है। जहां IAS पद से बर्खास्त की गई पूजा खेडकर ने अपने घर में काम करने वाले नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया है।

नौकर पर लगाए चोरी के आरोप

जानकारी के मुताबिक पूजा खेडकर ने पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर शिकायत दर्ज कराई और कहा कि, उनके नौकर ने कथित तौर पर उनके माता-पिता को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया। इतना ही नहीं खेडकर का आरोप है कि आरोपी ने उनका भी हाथ बांध दिया और बंधक बनाया लिया। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत के बाद पुणे पुलिस खेडकर परिवार के बानेर रोड वाले बंगले पर पहुंची और जांच शुरू कर की।

नेपाल से आया नौकर

जानकारी में पुलिस ने बताया कि पूजा खेडकर का परिवार बनर रोड के एक बंगले में रहता है, जहां कई घरेलू सहायक काम करते हैं। जिसका संदेह पूजा के घर पर काम करने वाले नौकर पर जताया जा रहा है। जो सिर्फ आठ दिन पहले नेपाल से आया था और हाल ही में काम पर रखा गया था। पूजा ने कहा कि आरोपी ने पूजा खेडकर को भी बांध दिया और परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।

पुलिस को दि जानकारी

पूजा खेडकर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने किसी तरह दरवाजे की कुंडी की मदद से खुद को खोल लिया। इसके बाद घर में मौजूद एक दूसरे फोन से उन्होंने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां दिलीप खेडकर और मनोरमा खेडकर बेहोश अवस्था में मिले। दोनों को तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूजा खेडकर ने अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

नौकर की तलाश में जुटी पुलिस

पूजा ने पुलिस को सूचित करते हुए कहा कि वह मानसिक रूप से स्थिर होने के बाद ही लिखित शिकायत दर्ज करेंगी। हालांकि पूजा ने मोबाइल फोन के अलावा घर से कोई अन्य सामान के चोरी होने की जानकारी नहीं दी है। फिलहाल पुलिस संदिग्ध नौकर की तलाश कर रही है।

विवादों में रहीं पूजा खेडकर

बता दें कि पूजा खेडकर वही IAS हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही काफी विवादों में रहीं। उन पर आरक्षण के लिए दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। बाद में उन्हें IAS के पद से बर्खास्त कर दिया गया।

