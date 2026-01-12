क्राइम

नशीला पदार्थ खिला कर बनाया बंधक, बर्खास्त IAS ने नौकर पर लगाए गंभीर आरोप

Shanti Kumari12 January 2026 - 3:37 PM
2 minutes read
Pooja Khedkar

Pooja Khedkar : पुणे के IAS के घर से एक चौकाने वाली कबर सामने आई है। जहां IAS पद से बर्खास्त की गई पूजा खेडकर ने अपने घर में काम करने वाले नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया है।

नौकर पर लगाए चोरी के आरोप

जानकारी के मुताबिक पूजा खेडकर ने पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर शिकायत दर्ज कराई और कहा कि, उनके नौकर ने कथित तौर पर उनके माता-पिता को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया। इतना ही नहीं खेडकर का आरोप है कि आरोपी ने उनका भी हाथ बांध दिया और बंधक बनाया लिया। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत के बाद पुणे पुलिस खेडकर परिवार के बानेर रोड वाले बंगले पर पहुंची और जांच शुरू कर की।

नेपाल से आया नौकर

जानकारी में पुलिस ने बताया कि पूजा खेडकर का परिवार बनर रोड के एक बंगले में रहता है, जहां कई घरेलू सहायक काम करते हैं। जिसका संदेह पूजा के घर पर काम करने वाले नौकर पर जताया जा रहा है। जो सिर्फ आठ दिन पहले नेपाल से आया था और हाल ही में काम पर रखा गया था। पूजा ने कहा कि आरोपी ने पूजा खेडकर को भी बांध दिया और परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।

पुलिस को दि जानकारी

पूजा खेडकर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने किसी तरह दरवाजे की कुंडी की मदद से खुद को खोल लिया। इसके बाद घर में मौजूद एक दूसरे फोन से उन्होंने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां दिलीप खेडकर और मनोरमा खेडकर बेहोश अवस्था में मिले। दोनों को तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूजा खेडकर ने अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

नौकर की तलाश में जुटी पुलिस

पूजा ने पुलिस को सूचित करते हुए कहा कि वह मानसिक रूप से स्थिर होने के बाद ही लिखित शिकायत दर्ज करेंगी। हालांकि पूजा ने मोबाइल फोन के अलावा घर से कोई अन्य सामान के चोरी होने की जानकारी नहीं दी है। फिलहाल पुलिस संदिग्ध नौकर की तलाश कर रही है।

विवादों में रहीं पूजा खेडकर

बता दें कि पूजा खेडकर वही IAS हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही काफी विवादों में रहीं। उन पर आरक्षण के लिए दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। बाद में उन्हें IAS के पद से बर्खास्त कर दिया गया।

ये भी पढ़ें – भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडेय ने जन सुराज से इस्तीफा दिया, जानिए वजह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari12 January 2026 - 3:37 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of शालीमार बाग में दिनदहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, अपने पति की हत्या का केस लड़ते SC पहुंची थी मृतका

शालीमार बाग में दिनदहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, अपने पति की हत्या का केस लड़ते SC पहुंची थी मृतका

10 January 2026 - 12:55 PM
Photo of साकेत कोर्ट के टॉप फ्लोर से कूदकर कर्मचारी ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद  

साकेत कोर्ट के टॉप फ्लोर से कूदकर कर्मचारी ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद  

9 January 2026 - 4:00 PM
Photo of पहले पत्नी फिर दो मासूम को मारी गोली, खुद भी किया सुसाइड, फिरोजपुर में सनसनीखेज वारदात

पहले पत्नी फिर दो मासूम को मारी गोली, खुद भी किया सुसाइड, फिरोजपुर में सनसनीखेज वारदात

8 January 2026 - 3:54 PM
Photo of पटना ED ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में संगठित गिरोह पर देशभर में की छापेमारी

पटना ED ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में संगठित गिरोह पर देशभर में की छापेमारी

8 January 2026 - 3:18 PM
Photo of राजस्थान में बीच चौराहे पर युवक की निर्मम हत्या, अपराधियों ने तलवार से काट सुलाया मौत की नींद

राजस्थान में बीच चौराहे पर युवक की निर्मम हत्या, अपराधियों ने तलवार से काट सुलाया मौत की नींद

6 January 2026 - 6:31 PM
Photo of एक बार फिर नेपाल में विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर भी पथराव, सील की गई भारत-नेपाल सीमा

एक बार फिर नेपाल में विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर भी पथराव, सील की गई भारत-नेपाल सीमा

6 January 2026 - 3:01 PM
Photo of इजरायल ने पूर्वी लेबनान पर किया अटैक, तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत ध्वस्त

इजरायल ने पूर्वी लेबनान पर किया अटैक, तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत ध्वस्त

6 January 2026 - 2:13 PM
Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, 20 दिन में कट्टरपंथियों ने 5 हिंदुओं को उतारा मौत के घाट

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, 20 दिन में कट्टरपंथियों ने 5 हिंदुओं को उतारा मौत के घाट

5 January 2026 - 8:32 PM
Photo of दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, एक युवक मां, भाई और बहन की हत्या कर पहुंचा थाने, बताई ये वजह

दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, एक युवक मां, भाई और बहन की हत्या कर पहुंचा थाने, बताई ये वजह

5 January 2026 - 7:35 PM
Photo of अमेरिका में भारतीय युवती की नृशंस हत्या, पूर्व प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम

अमेरिका में भारतीय युवती की नृशंस हत्या, पूर्व प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम

5 January 2026 - 5:47 PM
Back to top button