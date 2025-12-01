Punjab

पटियाला पुलिस की कार्रवाई में 23 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

Ajay Yadav1 December 2025 - 2:48 PM
1 minute read
Punjab News :
Punjab News : पटियाला पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए दो आरोपियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से कुल 23 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं. जिला पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) वरूण शर्मा ने प्रेस को बताया कि असामाजिक तत्वों और बाइक चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह बड़ी सफलता मिली है.

पटियाला पुलिस ने युवक को गिरफ्तार

पलविंदर सिंह चीमा (पीपीएस), कप्तान पुलिस सिटी पटियाला, सतनाम सिंह (पीपीएस) उप-कप्तान सिटी पटियाला और इंस्पेक्टर शिवराज सिंह ढिल्लों, थाना लाहौरी गेट के निर्देश पर पुलिस टीम ने गिरफ्तारी वारंट के आधार पर कार्रवाई की. टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए वीर जी की मड़िया के पीछे घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा, जिसके पास से काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई. मामले में बी.एन.एस. के तहत केस नंबर 149, थाना लाहौरी गेट पटियाला में दर्ज किया गया है.

यादविंदर और सतवंत गिरफ्तार

आरोपी यादविंदर सिंह (पुत्र हरनेक सिंह उर्फ नीका), निवासी गांव ब्राह्मणवाला, थाना रतिया, जिला फतेहाबाद (हरियाणा) और पी.जी. सतवंत सिंह, निवासी गांव दौलतपुर, जिला पटियाला को पुलिस ने हसब-जाब्ता कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पुलिस ने हरमन सिंह (पुत्र भूपिंदर सिंह), निवासी गांव बरनाला, थाना सदर मानसा, जिला मानसा को भी नामजद किया.

तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पटियाला शहर और आसपास से चोरी की गई कुल 23 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं. पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 341(2) BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल मामला जांचाधीन है. चोरी की मोटरसाइकिलों की सूची भी पुलिस ने शामिल की है.

