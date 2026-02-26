Namo Bharat RRTS Project : दिल्ली-मेरठ की सफलता के बाद अब नमो भारत आरआरटीएस प्रोजेक्ट गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को भी जोड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नए रूट का फाइनल एलाइनमेंट मंजूर हो गया है।

इफ्को चौक से होगी शुरुआत

यह कॉरिडोर लगभग 64 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से करीब 52 किलोमीटर हरियाणा में आएगा। अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। रूट की शुरुआत गुरुग्राम के इफ्को चौक से होगी। यह वही स्टेशन है जहां से दिल्ली-बावल वाली नमो भारत ट्रेन चलती है। दोनों रूट यहां जुड़ जाएंगे, जिससे यात्रियों को आसानी होगी।

38 मिनट में पूरा हो जाएगा सफर

इसके बाद ट्रेन ब्रिगेडियर उस्मान चौक, फरीदाबाद के बाटा चौक और सेक्टर 85-86 से होकर नोएडा के सेक्टर 142 पहुंचेगी। नोएडा से आगे यह सूरजपुर तक जाएगी और वहां से गाजियाबाद-जेवर वाले रूट से जुड़ जाएगी। नए कॉरिडोर के शुरू होने पर नोएडा से गुरुग्राम का सफर सिर्फ 38 मिनट में पूरा हो जाएगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक की परेशानी भी कम होगी।

नए स्टेशनों की जानकारी-

गुरुग्राम- इफ्को चौक और ब्रिगेडियर उस्मान चौक

फरीदाबाद- बाटा चौक और सेक्टर 85-86

नोएडा- सेक्टर 142 (यहां दिल्ली मेट्रो की एक्वा लाइन से भी जुड़ाव होगा)

सूरजपुर (ग्रेटर नोएडा)- जेवर-गाजियाबाद रूट से कनेक्शन

दिल्ली NCR होगा कवर

इस रूट के पूरी तरह चलने पर एनसीआर के सभी बड़े शहर आपस में तेज और आसान तरीके से जुड़ जाएंगे। दिल्ली-मेरठ और दिल्ली-बावल रूट से कनेक्ट होने के बाद नमो भारत का नेटवर्क एनसीआर को पूरी तरह कवर कर लेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह हाई-स्पीड कॉरिडोर सिर्फ समय नहीं बचाएगा, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी कम करेगा और लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान बना देगा।

