Punjab

Mukhyamantri Sehat Yojana : सेहत योजना ने मोहाली में महिला की जान बचाई, लाखों रुपए का इलाज मुफ्त

Karan Panchal14 March 2026 - 11:24 AM
2 minutes read
Mukhyamantri Sehat Yojana
Mukhyamantri Sehat Yojana : सेहत योजना ने मोहाली में महिला की जान बचाई, लाखों रुपए का इलाज मुफ्त

Mukhyamantri Sehat Yojana : जब मोहाली की एक महिला को अचानक दिल से जुड़ी गंभीर परेशानी हुई, तब तुरंत इलाज जरूरी था। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उनका इलाज बिना किसी आर्थिक देरी के कराया गया। इससे परिवार को ऐसे मुश्किल समय में लगभग ₹4 लाख के संभावित खर्च से राहत मिली।

इलाज और अस्पताल में भर्ती का खर्च

माणिकपुर गांव की रहने वाली सुखविंदर कौर को तेज सीने में दर्द और मधुमेह से जुड़ी दिक्कतों के बाद एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि दिल में गंभीर समस्या है और तुरंत स्टेंट डालना जरूरी है। इलाज और अस्पताल में भर्ती का खर्च लगभग ₹3 से ₹4 लाख तक आ सकता था, इतनी बड़ी राशि का इंतजाम परिवार के लिए इतनी जल्दी करना आसान नहीं था।

परिवारों को ₹10 लाख तक का इलाज कवर

योजना के तहत उनकी पात्रता की पुष्टि होते ही जरूरी प्रक्रिया जल्दी पूरी की गई और उनका इलाज योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल में किया गया। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना ₹10 लाख तक का इलाज कवर मिलता है। एक हफ्ते तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिवार ने कहा, हमारी सबसे बड़ी चिंता उनकी सेहत थी। इतनी बड़ी रकम का तुरंत इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता। इस योजना की वजह से हम पैसों की चिंता छोड़कर उनके ठीक होने पर ध्यान दे सके।

70% से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज

यह मामला मुख्यमंत्री सेहत योजना की बढ़ती पहुंच को भी दिखाता है। पूरे पंजाब में अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य के अधिकारियों के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में 70% से ज्यादा मरीजों को इस योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है।

सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में दिल की सर्जरी

पंजाब सरकार ने दावों का समय पर भुगतान और बिना रुकावट कैशलेस इलाज जारी रखने के लिए बीमा कंपनी को ₹500 करोड़ जारी किए हैं। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में दिल की सर्जरी, कैंसर का इलाज और किडनी से जुड़ी बीमारियों समेत कई बड़े इलाज कवर किए जाते हैं।

सरकार की लगातार आर्थिक मदद

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना का मकसद साफ है- कोई भी पात्र परिवार पैसों की कमी की वजह से जरूरी इलाज में देरी न करे। सरकार की लगातार आर्थिक मदद से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बड़े इलाज तक कैशलेस पहुंच लोगों के लिए एक भरोसा बन सके।

ये भी पढ़ें- ये ट्रेन बनी यात्रियों की पहली पसंद, वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनें भी पिछड़ी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal14 March 2026 - 11:24 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टरज समिट, यूके की फर्म “3 एसोसिएट्स” की ओर से पंजाब में 1,407 करोड़ का निवेश

प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टरज समिट, यूके की फर्म “3 एसोसिएट्स” की ओर से पंजाब में 1,407 करोड़ का निवेश

14 March 2026 - 2:47 PM
Photo of Invest Punjab : पंजाब और कोरिया के बीच उद्योग में बढ़ती साझेदारी, निवेशकों को मिला नया अवसर

Invest Punjab : पंजाब और कोरिया के बीच उद्योग में बढ़ती साझेदारी, निवेशकों को मिला नया अवसर

14 March 2026 - 1:20 PM
Photo of प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026, उद्योग-अनुकूल नीतियों से रोजगार और निवेश में नई ऊंचाई

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026, उद्योग-अनुकूल नीतियों से रोजगार और निवेश में नई ऊंचाई

14 March 2026 - 12:37 PM
Photo of गैंगस्टरों ते वार का 52वां दिन, पंजाब पुलिस ने 587 स्थानों पर की छापेमारी, 241 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार का 52वां दिन, पंजाब पुलिस ने 587 स्थानों पर की छापेमारी, 241 गिरफ्तार

14 March 2026 - 10:51 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जारी की शहीद-ए-आज़म भगत सिंह नेशनल मैराथन की टी-शर्ट

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जारी की शहीद-ए-आज़म भगत सिंह नेशनल मैराथन की टी-शर्ट

13 March 2026 - 8:05 PM
Photo of भाजपा सरकार ने संप्रभुता से किया समझौता, देश को संकट में डाला- हरभजन सिंह ETO

भाजपा सरकार ने संप्रभुता से किया समझौता, देश को संकट में डाला- हरभजन सिंह ETO

13 March 2026 - 6:45 PM
Photo of ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध से होर्मुज़ जलडमरूमध्य मार्ग बंद, बड़े पैमाने पर LPG व तेल की कमी

ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध से होर्मुज़ जलडमरूमध्य मार्ग बंद, बड़े पैमाने पर LPG व तेल की कमी

13 March 2026 - 6:20 PM
Photo of LPG गैस संकट को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- सीएम मान

LPG गैस संकट को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- सीएम मान

13 March 2026 - 4:33 PM
Photo of केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से पंजाब पुलिस द्वारा मध्य एशियाई देश से भगोड़े भुवनेश चोपड़ा को लाया गया वापस

केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से पंजाब पुलिस द्वारा मध्य एशियाई देश से भगोड़े भुवनेश चोपड़ा को लाया गया वापस

13 March 2026 - 4:26 PM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ मुहिम के 51वें दिन पंजाब पुलिस ने 505 स्थानों पर की छापेमारी, 219 लोग गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ मुहिम के 51वें दिन पंजाब पुलिस ने 505 स्थानों पर की छापेमारी, 219 लोग गिरफ्तार

13 March 2026 - 3:53 PM
Back to top button