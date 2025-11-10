Madhya Pradeshराज्य

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

Amzad Khan10 November 2025 - 1:33 PM
MP Cabinet Decisions
डॉ मोहन यादव

MP Cabinet Decisions : मध्यप्रदेश की ताजा कैबिनेट बैठक में इस बार फैसलों की झड़ी लग गई. इस बैठक में किसानों, महिलाओं और जनजातीय समुदाय के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं. यह बैठक न सिर्फ योजनाओं की समीक्षा के लिए थी, बल्कि आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास की दिशा तय करने का भी बड़ा संकेत बनी.

भगवान बिरसा मुंडा जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी

15 नवंबर को पूरे प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा जयंती गौरवपूर्ण ढंग से मनाई जाएगी. इसका राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जबलपुर और अलीराजपुर में होगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव जुड़ेंगे. इसके साथ ही सभी जिलों में जनजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए विशेष आयोजन किए जाएंगे.

किसानों को बड़ा तोहफा

किसानों के लिए भी इस बैठक में खुशखबरी रही. भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है. वहीं, मुख्यमंत्री 13 नवंबर को देवास से 1.32 लाख किसानों को 300 करोड़ रुपये का सिंगल क्लिक भुगतान करेंगे. यह किसानों के लिए राहत की बड़ी सौगात है.

महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना में बढ़ोतरी

महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1,500 प्रति माह कर दी गई है. मुख्यमंत्री 12 नवंबर को सिवनी से सिंगल क्लिक ट्रांसफर के ज़रिए यह राशि भेजेंगे. इस फैसले से लाखों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.

 न्याय, ऊर्जा और विकास के नए कदम

प्रदेश में बिजली बिल समाधान योजना को जारी रखते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं को 30 दिसंबर तक अपने बिलों की विसंगतियां सुधारने की सुविधा दी है. वहीं, खंडवा जिले के मान्धाता क्षेत्र में नया सिविल न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया. एक और बड़ा फैसला ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना से जुड़ा है, जिसकी संशोधित लागत अब 2,424 करोड़ तय की गई है. यहाँ 108 फीट ऊँची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा तैयार की जा चुकी है – जो आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक बनेगी.

सौर ऊर्जा और खेल प्रतिभा को बढ़ावा

रेस्को सोलर योजना के तहत अब सभी शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई जाएगी, जिससे बिजली की बचत के साथ पर्यावरण को भी लाभ होगा. वहीं, राज्य की महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की – जो खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में सराहनीय कदम है.

इन फैसलों से साफ झलकता है कि सरकार का फोकस अब समाज के हर वर्ग – किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं – को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर है.

यह भी पढ़ें : बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

