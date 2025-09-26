राष्ट्रीय

54वें केवी स्पोर्ट्स मीट 2024-25 में कप्तान इला पांडेय की चमक, दिल्ली रीजन को दिलाई लॉन टेनिस ट्रॉफी

Sports Meet
दिल्ली की टीम ने लॉन टेनिस में जीता खिताब

हाइलाइट्स :-

  • दिल्ली रीजन ने स्पोर्ट्स मीट जीता.
  • इला पाण्डेय ने टीम का नेतृत्व किया.
  • राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं इला पाण्डेय.
  • 26 रीजन की टीमें शामिल रहीं.
  • युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं इला.

Sports Meet : 54वीं केन्द्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2024- 25 में लॉन टेनिस बालिका वर्ग का आयोजन 16 से 20 सितंबर के बीच दिल्ली के आरके खन्ना अंतरराष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम में आयोजित किया गया. राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट में कप्तान इला पाण्डेय के शानदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली की लॉन टेनिस टीम ने बाजी मारते हुए ट्रॉफी अपने नाम किया. जबकि गुड़गांव रीजन की टीम टूर्नामेंट में उपविजेता की ट्रॉफी अपने नाम किया.

कैप्टन इला पाण्डेय ने रिसीव की ट्राफी

शानदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली की टीम पूरे टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाते हुए चैंपियन बनी. दिल्ली रीजन की टीम की अगुआई करते हुए कौशाम्बी की बेटी कैप्टन इला पाण्डेय ने ट्रॉफी रिसीव की. इसी क्रम में व्यक्तिगत कैटेगरी में जयपुर रीजन की इशिका बनावत ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली रीजन की इला पाण्डेय को सुपर टाई ब्रेक में 7- 6 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया. जबकि इला व्यक्तिगत कैटेगरी में उपविजेता रहीं.

बतादें कि लॉन टेनिस के लिए केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2024- 25 का आयोजन इस वर्ष दिल्ली के आरके खन्ना अंतरराष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम में किया गया. जिसमें देशभर से 26 रीजन की टीम ने हिस्सा लिया.

राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी हैं इला पाण्डेय

इस प्रतियोगिता में दिल्ली रीजन की खिलाड़ियों (गर्ल्स) ने सबसे ज्यादा जीत दर्ज कर ओवरऑल चैंपियन बनी. टीम का नेतृत्व दिल्ली के गोल मार्केट केंद्रीय विद्यालय की छात्रा इला पाण्डेय ने किया. इला पाण्डेय कौशांबी के ग्राम सभा निधियावां की रहने वाली हैं . इला राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी हैं और दिल्ली में ही टेनिस कोच कुलदीप शर्मा से टेनिस की ट्रेनिंग ले रही हैं. पिछले वर्ष इला पाण्डेय ने जर्मनी के पाइने में अंतराष्ट्रीय कोच सासा नेनसेल से तीन महीने तक टेनिस की ट्रेनिंग ली थी. जबकि स्पेन की चर्चित जेसी फेरेरो टेनिस एकेडमी में भी इला टेनिस की ट्रेनिंग ले चुकी है.

इला पाण्डेय जैसे खिलाड़ी, युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत

54वीं केन्द्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2024–25 में लॉन टेनिस बालिका वर्ग में दिल्ली रीजन की शानदार जीत ने एक बार फिर राजधानी की खेल प्रतिभा को साबित कर दिया. इला पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने न सिर्फ ट्रॉफी अपने नाम की, बल्कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भी उन्होंने फाइनल तक पहुंचकर शानदार प्रदर्शन किया.

देशभर के 26 रीजन की प्रतिस्पर्धा के बीच दिल्ली की टीम का ओवरऑल चैंपियन बनना युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है. इला जैसी प्रतिभाएं न सिर्फ राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने की क्षमता रखती हैं.

