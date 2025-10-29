Delhi NCRUncategorizedबड़ी ख़बरराजनीति

कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

Saurabh Bharadwaj
सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर बड़ा हमला

दिल्ली की जनता एक बार फिर बीजेपी सरकार के झूठे वादों की मार झेल रही है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़े मंचों से घोषणा की थी कि “हम टेक्नोलॉजी से प्रदूषण पर विजय पाएंगे।”लेकिन वह कृत्रिम बारिश का दावा भी बाकी जुमलों की तरह हवा में उड़ गया।ना बादल आए, ना बूंद गिरी, लेकिन बीजेपी ने जनता पर जुमलों की बारिश ज़रूर कर दी।

प्रदूषण के हालात भयावह, सरकार फोटोशूट में व्यस्त

वायु प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक श्रेणी में पहुँच चुका है।बच्चे स्कूलों में सांस लेने को तरस रहे हैं, बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ रही है,अस्पतालों में सांस से जुड़ी बीमारियों के केस बढ़ते जा रहे हैं।इस बीच, रेखा गुप्ता सरकार अब भी फोटोशूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त है।

AAP का व्यंग्यात्मक वीडियो बना वायरल

आम आदमी पार्टी ने आज एक व्यंग्यात्मक वीडियो जारी किया,जिसने बीजेपी सरकार के कृत्रिम बारिश के झूठे दावे की पूरी पोल खोल दी।वीडियो में रेखा गुप्ता को “घोषणा मंत्री” के रूप में दिखाया गया है —जो हर दिन नए वादे करती हैं, लेकिन नतीजा हमेशा “शून्य” रहता है।

AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का हमला

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि“यह वीडियो जनता की आवाज़ है, जो बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ सच्चाई को सामने लाता है।”उन्होंने आरोप लगाया कि“बीजेपी का पूरा ध्यान कैमरे और प्रचार पर है, काम पर नहीं। जनता को धुआं दिया गया, राहत नहीं।”भारद्वाज ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी हर उस झूठ को बेनकाब करती रहेगी,जो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य और भविष्य से खिलवाड़ करता है।

AAP का तंज — ‘घोषणा ज़्यादा, नतीजे कम

AAP नेताओं का कहना है कि बीजेपी का असली टैलेंट प्रशासन में नहीं,बल्कि झूठ बोलने में है।जब दिल्ली की हवा ज़हर बन चुकी है, तब मुख्यमंत्री कैमरे के सामने“सपनों की बारिश” करा रही हैं।पार्टी का आरोप है कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों में समानता है —घोषणाएँ ज़्यादा, नतीजे कम।💨

जनता चाहती है जवाबदेही

AAP ने पूछा कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर थी,तो कृत्रिम बारिश के लिए तय की गई टेक्नोलॉजी, बजट और विशेषज्ञ टीम का क्या हुआ?क्या यह सब दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए था?अब जनता “कृत्रिम बारिश” नहीं, बल्कि वास्तविक जवाबदेही चाहती है।

निष्कर्ष — झूठ भी अब नीति बन चुका है

बीजेपी की कृत्रिम बारिश योजना ने साबित कर दिया किझूठ भी एक नीति हो सकती है — बस उसे बार-बार प्रचार में दोहराना पड़ता है।दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि यह सरकारन आसमान से बारिश करा सकती है, न ज़मीन पर राहत दे सकती है।आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज ने जिस साहस और व्यंग्य के साथइस झूठ का पर्दाफाश किया है,उसने जनता के दिल में बीजेपी की साख और कमजोर कर दी है।अब जनता जानती है — सच्चाई AAP के साथ है, और झूठ BJP के पास।

