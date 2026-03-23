Delhi NCRराजनीतिराष्ट्रीय

मोदी सरकार मध्य पूर्व में युद्ध से पैदा संकट को संभालने में रही विफल, भुगत रही जनता- केजरीवाल

Karan Panchal23 March 2026 - 7:17 PM
1 minute read
Middle East Conflict
मोदी सरकार मध्य पूर्व में युद्ध से पैदा संकट को संभालने में रही विफल, भुगत रही जनता- केजरीवाल

Middle East Conflict : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध से भारत में पैदा हुए संकट से निपटने के केंद्र सरकार के कदमों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की तैयारियों की कमी ने देश को आर्थिक संकट में धकेल दिया है और इसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

मजदूरों के सामने रोजगार संकट

अरविंद केजरीवाल ने गिरते शेयर बाजार और एलपीजी की कमी को लेकर कहा कि एलपीजी की कमी से कारोबार बंद हो रहे हैं। सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगी हैं। प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार संकट खड़ा हो गया है। रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये सभी व्यवस्था की विफलता के संकेत हैं।

गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे लोग

सोमवार को एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार मध्य पूर्व चल रहे युद्ध से पैदा हुए संकट को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। देश में शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। एलपीजी की कमी के कारण कई व्यवसाय बंद हो गए हैं। लोग भीषण गर्मी में गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में लगे हैं। प्रवासी मजदूरों की बेरोजगार हो गए हैं। रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है।

जनता पर क्यों डाला जाता है बोझ

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती थी कि किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। फिर मोदी सरकार बिना किसी तैयारी के क्यों बैठी रही? सरकार ने समय रहते पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए? पहले से ही वैकल्पिक आपूर्ति सुरक्षित क्यों नहीं की गई? हर संकट का बोझ जनता पर क्यों डाल दिया जाता है? मोदी सरकार की विफलताओं की सजा आम आदमी क्यों भुगते?

ये भी पढ़ें- LPG Crisis : 14.2 किलो सिलेंडर में अब 10 किलो गैस, सरकार की नई योजना, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 March 2026 - 7:17 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हरियाणा में खरीफ कृषि मेला का उद्घाटन, सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि किया संबोधित

हरियाणा में खरीफ कृषि मेला का उद्घाटन, सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि किया संबोधित

23 March 2026 - 5:27 PM
Photo of पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी का बयान, होर्मुज मार्ग पर रुकावट स्वीकार्य नहीं, भारत 41 देशों से आयात कर रहा ऊर्जा

पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी का बयान, होर्मुज मार्ग पर रुकावट स्वीकार्य नहीं, भारत 41 देशों से आयात कर रहा ऊर्जा

23 March 2026 - 4:15 PM
Photo of LPG Crisis : 14.2 किलो सिलेंडर में अब 10 किलो गैस, सरकार की नई योजना, डिटेल में पढ़ें

LPG Crisis : 14.2 किलो सिलेंडर में अब 10 किलो गैस, सरकार की नई योजना, डिटेल में पढ़ें

23 March 2026 - 3:19 PM
Photo of राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अप्रैल में 3 महीनों का राशन मिलेगा एक साथ

राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अप्रैल में 3 महीनों का राशन मिलेगा एक साथ

23 March 2026 - 2:49 PM
Photo of दिल्ली-NCR में हल्की बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज, कई जिलों में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश

दिल्ली-NCR में हल्की बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज, कई जिलों में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश

23 March 2026 - 1:10 PM
Photo of ईरान-अमेरिका टकराव से मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा, होर्मुज पर मंडराया संकट

ईरान-अमेरिका टकराव से मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा, होर्मुज पर मंडराया संकट

23 March 2026 - 8:37 AM
Photo of हवाई यात्रा मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर…किराए से कैपिंग हटाने पर अरविंद केजरीवाल का निशाना

हवाई यात्रा मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर…किराए से कैपिंग हटाने पर अरविंद केजरीवाल का निशाना

23 March 2026 - 8:01 AM
Photo of आप मुख्यालय पर हर्षोल्लास से मनाया गया सांसद संजय सिंह का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में ख़ुशी का माहौल

आप मुख्यालय पर हर्षोल्लास से मनाया गया सांसद संजय सिंह का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में ख़ुशी का माहौल

22 March 2026 - 7:13 PM
Photo of स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पूरे विपक्ष को सदन और परिसर से बाहर निकालना लोकतंत्र पर सीधा वार: आतिशी

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पूरे विपक्ष को सदन और परिसर से बाहर निकालना लोकतंत्र पर सीधा वार: आतिशी

22 March 2026 - 6:24 PM
Photo of 16KM एलिवेटेड कॉरिडोर: रोहिणी और शालीमार बाग समेत दिल्ली के इलाकों में बड़ा बदलाव

16KM एलिवेटेड कॉरिडोर: रोहिणी और शालीमार बाग समेत दिल्ली के इलाकों में बड़ा बदलाव

22 March 2026 - 2:59 PM
Back to top button