Jabalpur Car Accident : मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने 12 लोगों के कुचल दिया। जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 7 लोग गंभीर रुप से घायल हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।

हादसा बरेला थाना क्षेत्र के एकता चौक पर रविवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। बरेला से जबलपुर की ओर आ रही सफेद कार ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मौके से फरार हो गई।

बैठकर खा रहे थे खाना

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान राजकुमारी और सन्नो बाई के रूप में हुई है। मृतक और सभी घायल मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र के बिहारिया गांव के रहने वाले हैं। डेढ़ माह से यहां मजदूरी का काम कर रहे हैं। मजदूर सड़क के डिवाइडर में लगी लोहे की जालियों की सफाई करने के बाद खाना खा रहे थे।

आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस मामले की आगामी जांच में जुट गई है। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ताकि आरोपी कार चालक पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने बरेला थाना पुलिस और डायल 108 को जानकारी दी। थाना प्रभारी अनिल पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

आरोपी की जल्द होगी गिरफ्तारी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एकता चौक के पास करीब 24 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक कार ने उन्हें रौंद दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बरेला थाना प्रभारी अनिल पटेल ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों और टोल नाकों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

