बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन 

Shanti Kumari6 March 2026 - 5:02 PM
1 minute read
LPG Supply

LPG Supply : मिडिल ईस्ट में जारी संकट के चलते सप्लाई प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने तेल रिफाइनरियों को आपात निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत रिफाइनरियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का उत्पादन बढ़ाने और उपलब्ध प्रोपेन व ब्यूटेन का अधिकतम उपयोग करने को कहा गया है, ताकि घरेलू रसोई गैस की कमी न हो।

भारत की LPG जरूरत और आयात पर निर्भरता

भारत दुनिया के सबसे बड़े LPG आयातकों में शामिल है। देश में सालाना लगभग 33 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कुकिंग गैस की खपत होती है। कुल जरूरत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा होता है, जिसमें बड़ी मात्रा मिडिल ईस्ट से आती है। देश में करीब 33 करोड़ से अधिक सक्रिय LPG उपभोक्ता हैं, जिनकी आपूर्ति बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।

सरकारी तेल कंपनियों को प्राथमिक जिम्मेदारी

सरकार ने निर्देश दिया है कि उत्पादित LPG की आपूर्ति मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को दी जाए, जो इसे घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी।

अमेरिका से आयात बढ़ा, नई आपूर्ति व्यवस्था

भारत ने हाल ही में अमेरिका से भी LPG आयात शुरू किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने अमेरिकी खाड़ी तट से 2026 अनुबंध वर्ष के लिए दीर्घकालिक समझौता किया है, जिससे सप्लाई में विविधता लाई जा सके।

पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर संभावित असर

प्रोपेन और ब्यूटेन को LPG उत्पादन में प्राथमिकता देने से पेट्रोकेमिकल उद्योग पर असर पड़ सकता है। कुछ उत्पादों जैसे अल्काइलेट्स और पॉलीप्रोपाइलीन का उत्पादन घट सकता है, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बन सकता है।

घरेलू आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता

सरकार का स्पष्ट संदेश है कि मौजूदा परिस्थितियों में घरेलू रसोई गैस की निरंतर उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए रिफाइनरियों को उत्पादन रणनीति में बदलाव करना होगा।

ये भी पढ़ें – UPSC 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari6 March 2026 - 5:02 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली में सड़कें टूटी, बिजली कट, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, भाजपा को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं- केजरीवाल

दिल्ली में सड़कें टूटी, बिजली कट, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, भाजपा को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं- केजरीवाल

6 March 2026 - 7:39 PM
Photo of UPSC में बिहार की रुचि सिंह ने कर दिया कमाल, पापा इंस्पेक्टर और बेटी बन गई IPS

UPSC में बिहार की रुचि सिंह ने कर दिया कमाल, पापा इंस्पेक्टर और बेटी बन गई IPS

6 March 2026 - 4:57 PM
Photo of Shravasti Murder Case : ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने की किसान नेता आंचल मिश्रा की हत्या, जंगल में मिला कंकाल

Shravasti Murder Case : ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने की किसान नेता आंचल मिश्रा की हत्या, जंगल में मिला कंकाल

6 March 2026 - 4:03 PM
Photo of Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

6 March 2026 - 3:15 PM
Photo of UPSC 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

UPSC 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

6 March 2026 - 3:07 PM
Photo of India Russia Relations : भारत में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा अपडेट, रूस से तेल खरीद पर बड़ी राहत

India Russia Relations : भारत में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा अपडेट, रूस से तेल खरीद पर बड़ी राहत

6 March 2026 - 2:39 PM
Photo of हथियार डाल दें नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, व्हाइट हाउस से ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी

हथियार डाल दें नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, व्हाइट हाउस से ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी

6 March 2026 - 2:16 PM
Photo of असम में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, भारतीय वायुसेना ने की पुष्टि

असम में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, भारतीय वायुसेना ने की पुष्टि

6 March 2026 - 11:53 AM
Photo of मिडिल-ईस्ट में युद्ध से भारतीय व्यापार होगा प्रभावित, ऊर्जा संकट गहराया… क्रिसिल

मिडिल-ईस्ट में युद्ध से भारतीय व्यापार होगा प्रभावित, ऊर्जा संकट गहराया… क्रिसिल

5 March 2026 - 7:50 PM
Photo of Ali Khamenei ​: भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव

Ali Khamenei ​: भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव

5 March 2026 - 5:02 PM
Back to top button