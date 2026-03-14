Delhi NCRबड़ी ख़बरराष्ट्रीय

भारत में पहली बार इच्छामृत्यु की प्रक्रिया शुरू, एम्स लाए गए हरीश राणा, हटाया जाएगा लाइफ सपोर्ट

Karan Panchal14 March 2026 - 7:50 PM
2 minutes read
Harish Rana
भारत में पहली बार इच्छामृत्यु की प्रक्रिया शुरू, एम्स लाए गए हरीश राणा, धीरे-धीरे हटाया जाएगा लाइफ सपोर्ट

Harish Rana : गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एंपायर सोसाइटी के रहने वाले 32 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में गोपनीय तरीके से भर्ती कराया गया है। यह पूरा काम स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ की निगरानी में किया गया।

चौथी मंजिल से गिरे थे हरीश राणा

हरीश राणा साल 2013 में चंडीगढ़ में एक हादसे के दौरान चौथी मंजिल से गिर गए थे। इस दुर्घटना के बाद से वह स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में हैं। पिछले लगभग 13 साल से वे अचेत अवस्था में बिस्तर पर हैं और जीवन बनाए रखने के लिए चिकित्सा सहायता पर निर्भर हैं।

ठीक होने की कोई संभावना नहीं

उनके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बेटे को पैसिव यूथेनेशिया यानी परोक्ष इच्छामृत्यु की अनुमति देने की मांग की थी। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में भी उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं बताई गई थी। इसके बाद अदालत ने परिवार की याचिका को मंजूरी दे दी।

धीरे-धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, अब एम्स में पैलिएटिव केयर के तहत धीरे-धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे फूड पाइप आदि हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मरीज को प्राकृतिक और गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम समय तक आराम देना है।

बताया जा रहा है कि हरीश को गाजियाबाद से एम्स तक एक ऐसे वाहन में लाया गया, जिसमें एंबुलेंस जैसी चिकित्सा सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन बाहर से उसे सामान्य वाहन की तरह रखा गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस प्रक्रिया को बिना किसी प्रचार और भीड़ के पूरा किया जा सके।

सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से मना

एम्स के डॉक्टरों को इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से मना किया गया है। इस संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी अस्पताल के निदेशक कार्यालय की ओर से ही जारी की जाएगी।

अंतिम समय तक अधिकतम आराम और सम्मान

पैलिएटिव केयर ऐसे मरीजों के लिए दी जाने वाली चिकित्सा सेवा है, जो गंभीर या लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। इसमें बीमारी को ठीक करने के बजाय मरीज के दर्द, घबराहट, सांस की तकलीफ और अन्य समस्याओं को कम करने पर ध्यान दिया जाता है, ताकि उन्हें जीवन के अंतिम समय तक अधिकतम आराम और सम्मान मिल सके।

ये भी पढ़ें- Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक जल्द होंगे रिहा, लद्दाख में शांति बनाए रखने का सरकार का प्रयास

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal14 March 2026 - 7:50 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक जल्द होंगे रिहा, लद्दाख में शांति बनाए रखने का सरकार का प्रयास

Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक जल्द होंगे रिहा, लद्दाख में शांति बनाए रखने का सरकार का प्रयास

14 March 2026 - 3:43 PM
Photo of Japan Alert : मिडिल-ईस्ट संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया ने दागी कई मिसाइलें, जापान में अलर्ट जारी

Japan Alert : मिडिल-ईस्ट संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया ने दागी कई मिसाइलें, जापान में अलर्ट जारी

14 March 2026 - 1:49 PM
Photo of अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान क्रैश, 4 क्रू मेंबर्स की मौत, 2 लापता

अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान क्रैश, 4 क्रू मेंबर्स की मौत, 2 लापता

13 March 2026 - 7:16 PM
Photo of ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध से होर्मुज़ जलडमरूमध्य मार्ग बंद, बड़े पैमाने पर LPG व तेल की कमी

ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध से होर्मुज़ जलडमरूमध्य मार्ग बंद, बड़े पैमाने पर LPG व तेल की कमी

13 March 2026 - 6:20 PM
Photo of ये ट्रेन बनी यात्रियों की पहली पसंद, वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनें भी पिछड़ी

ये ट्रेन बनी यात्रियों की पहली पसंद, वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनें भी पिछड़ी

13 March 2026 - 5:46 PM
Photo of पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात, बढ़ते तनाव और बिगड़ती स्थिति पर जताई चिंता  

पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात, बढ़ते तनाव और बिगड़ती स्थिति पर जताई चिंता  

13 March 2026 - 5:26 PM
Photo of LPG गैस संकट को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- सीएम मान

LPG गैस संकट को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई- सीएम मान

13 March 2026 - 4:33 PM
Photo of पीरियड्स लीव वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कहा – महिलाओं के करियर पर पड़ सकता है असर

पीरियड्स लीव वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कहा – महिलाओं के करियर पर पड़ सकता है असर

13 March 2026 - 3:03 PM
Photo of USS अब्राहम लिंकन सुरक्षित- यूएस सेंट्रल कमांड, ईरान के दावों पर अमेरिका का आया जवाब

USS अब्राहम लिंकन सुरक्षित- यूएस सेंट्रल कमांड, ईरान के दावों पर अमेरिका का आया जवाब

13 March 2026 - 2:51 PM
Photo of ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई हुए हमले का शिकार? एक पैर भी काटे जाने की खबर

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई हुए हमले का शिकार? एक पैर भी काटे जाने की खबर

13 March 2026 - 10:45 AM
Back to top button