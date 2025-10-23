Chandigarh : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने आज तख्त सचखंड श्री हज़ूर साहिब, नांदेड़ (महाराष्ट्र) में नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात उन्होंने तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह जी से भेंट कर उन्हें 23 से 25 नवंबर, 2025 तक श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले नौवें पातिशाह श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के 350वें शहीदी समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया। इस अवसर पर तख्त साहिब के प्रबंधकों ने हरजोत सिंह बैंस को दस्तार सजाई और सिरोपा भेंट किया।

आनंदपुर साहिब में आयोजित किए जाएंगे समारोह

भेंट के दौरान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ जत्थेदार को गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस समारोहों में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया. ये ऐतिहासिक स्मृति समारोह 23 से 25 नवंबर, 2025 तक श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किए जाएंगे.

कुलवंत सिंह ने हरजोत सिंह को किया सम्मानित

सम्मान के प्रतीक स्वरूप, तख़्त साहिब के प्रबंधन ने हरजोत सिंह बैंस को औपचारिक दस्तार बांधकर और सीरोपा (सम्मान के वस्त्र) भेंट करके सम्मानित किया, और उनके विनम्र दौरे को सराहा.

हरजोत सिंह बैंस भावुकता और श्रद्धा से अभिभूत होते हुए बोले, “इस पवित्र भूमि पर खड़ा होना, जहां दसवें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने यात्रा की, अपने आप में आशीर्वाद है. यहां सम्मानित होना, उसी तख़्त पर जहां मेरी खुद की दस्तारबंदी हुई थी, एक अत्यंत भावनात्मक और विनम्र अनुभव है.

यह दिव्य चक्र की अनुभूति है – बैंस

उन्होंने कहा यह मानो एक दिव्य चक्र की अनुभूति है, जो मेरे व्यक्तिगत सफर को गुरु तेग बहादुर साहिब जी की सर्वोच्च बलिदान स्मृति समारोहों के साथ जोड़ता है. यह केवल एक आमंत्रण नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा की ओर से जत्थेदार के लिए एक हार्दिक अपील है.”

‘1 करोड़ से अधिक संगत के शामिल होने की उम्मीद’

हरजोत सिंह बैंस ने ज्ञानी कुलवंत सिंह जी को सूचित किया कि श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस समारोहों में दुनिया भर से 1 करोड़ से अधिक संगत के शामिल होने की उम्मीद है. श्रद्धालुओं के लिए, पवित्र शहर में “चक नांकी” नामक टेंट सिटी बनाई जाएगी, जिसमें 19 से 30 नवंबर तक प्रतिदिन 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था होगी.

इस जगह से होगी कार्यक्रम की शुरुआत

23 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे अकंड पाठ साहिब से होगी, इसके बाद सर्व धर्म सम्मेलन, विरासत-ए-खालसा में प्रदर्शनी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन और सर्वोच्च बलिदान को दर्शाने वाला पहली बार ड्रोन शो शाम 5 बजे, और कीर्तन दरबार शाम 6 बजे आयोजित होगा. दिन का समापन “शहादत दी लौ” के साथ मशाल प्रज्ज्वलन से होगा.

24 नवंबर को नगर कीर्तन ‘सिस भेट’ श्री किरतपुर साहिब से शुरू होकर श्री आनंदपुर साहिब तक निकाला जाएगा. पहली बार पंजाब विधानसभा श्री आनंदपुर साहिब स्थित भाई जैता जी मेमोरियल में विशेष सत्र आयोजित करेगी. 25 नवंबर को अकंड पाठ साहिब का भोग होगा, इसके बाद नौवें गुरु साहिब के भजनों का पाठ प्रसिद्ध कीर्तनियों द्वारा किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को भव्यता के साथ मनाएगी, ताकि गुरु साहिब की निस्वार्थ सेवा, धर्म की रक्षा, धार्मिक समावेशिता और मानवाधिकारों के लिए उनके संदेश को प्रदर्शित किया जा सके.

