Happy New Year : साल 2026 नई उमंग लेकर आया है. नए साल के खास मौके पर हर कोई अपनों को मुबारकवाद दे रहा है और उनके साथ खुशियां मना रहा है. इस बीच देश के प्रमुख नेताओं ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएँ दी है. किसी ने सभी के स्वस्थ रहने की कामना की, तो किसी ने समृद्धि और विकास की बात कही. वहीं, कई नेताओं ने नए साल में नए संकल्प लेने का संदेश दिया. इस खबर में जानिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कैसे देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी.
पीएम मोदी ने 2026 की शुभकामनाएँ दीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, ‘आप सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! आगामी वर्ष आपके लिए अच्छी सेहत और समृद्धि लेकर आए, आपको प्रयासों में सफलता मिले और आपके सभी कार्यों पूरे हों. हमारे समाज में शांति और सुख के लिए प्रार्थना.
अखिलेश यादव ने दिया बदलाव का संदेश
वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, ‘नए साल का नया सवेरा, आशाओं का नया बसेरा, आइए नए रण के लिए नए प्रण लें. नया संकल्प ही नया कल लाता है. हम बदलेंगे तो सब बदलेगा! नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!’
राहुल गांधी ने नए साल की शुभकामनाएँ दीं
“कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नए साल के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ. नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और सफलताएं लेकर आए. Wishing everyone a very Happy New Year 2026!”
जेपी नड्डा ने 2026 की शुभकामनाएँ दीं
वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पोस्ट किया, ‘आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं. यह नव वर्ष हर परिवार के लिए खुशियां, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए.’
राजनाथ सिंह ने 2026 के लिए शुभकामनाएँ दीं
नए साल की शुभकामनाएँ देते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया, उन्होंने लिखा कि 2026 का स्वागत करते हुए उन्हें उम्मीद है कि यह साल भारत के सामूहिक संकल्प को और मजबूत करेगा और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा देगा, उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यतागत मूल्यों से प्रेरित होकर तथा नवाचार, आत्मनिर्भरता और एकता की भावना के साथ मिलकर भारत की सुरक्षा, समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करने के लिए काम करना चाहिए. रक्षा मंत्री ने प्रगति, सद्भाव और राष्ट्रीय गौरव से भरे इस वर्ष के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.’
ये भी पढ़ें – मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं होने से 82 वर्षीय बुजुर्ग ने उठाया खौफनाक कदम, बेटे ने बताई पूरी सच्चाई
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप