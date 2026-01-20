Etah Murder : बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश के ऐटा में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या मामले में कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इस हत्याकांड का आरोपी कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग दंपति का बेटा कमल सिंह ही निकला। उसने ही अपने मां-बाप, पत्नी और बेटी की हत्या कराई थी।

इस मामले की जांच में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात को स्वीकार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि उसकी बेटी ज्योति की शादी से पहले परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण वारदात को अंजाम दिया गया।

पैसों के लिए हुआ था झगड़ा

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कमल ने इस हत्याकांड को दहेज में मांगी गई रकम के लिए अंजाम दिया है। बताया जाता है कि तीन दिन पहले उसकी मां श्यामा देवी से कुछ पैसों के लिए विवाद हो गया था। उसने अपनी छोटी बेटी ज्योति की शादी में दहेज देने के लिए कुछ रकम मांगी थी, जिसे मां ने देने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर घर में झगड़ा हो गया था। हालांकि, मकसद की अभी पुष्टि की जा रही है।’

गौरतलब है कि बीते सोमवार को एटा के गांव नगला प्रेमी में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतकों में वृद्ध दंपती गंगा सिंह शाक्य (70) व श्यामा देवी (65), पुत्रवधू रत्ना देवी (48) और पौत्री ज्योति (22) शामिल हैं। हत्या के समय यही चारों लोग घर में मौजूद थे।

