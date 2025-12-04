Delhi Airport : दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर आज सुबह से इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कुल 95 उड़ानें Delhi Airportरद्द हुई हैं, जिनमें 48 जाने वाली और 47 आने वाली उड़ानें शामिल हैं। यह रद्दीकरण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मार्गों को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से हवाई अड्डे पर यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली, मुंबई सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट में इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें हैं। बेंगलुरु में 42, हैदराबाद में 19, मुंबई से 33, इंदौर में 11, अहमदाबाद में 25, सूरत में 8 और कोलकाता में 10 फ्लाइट कैंसिल हुईं। सैकड़ों उड़ानें में भी घटों की देरी देखने को मिल रही है।

इंडिगो का बयान

एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा कि तकनीकी कमियों के चलते व Winter शेड्यूल में फेरबदल, नेटवर्क, मौसम, स्लोडाउन और क्रू रोस्टरिंग से जुड़े नए नियमों (FDTL) के चलते परिचालन प्रभावित है। कंपनी का दावा है कि 5 दिसंबर तक स्थिति में सुधार हो जाएगा।

इंडिगो एयरलाइन की लगभग इतनी उड़ानें

जानकारी के लिए बता दें कि इंडिगो एयरलाइन लगभग 2,300 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगी और बताया कि शुक्रवार तक और फ्लाइट्स कैंसिल होने की संभावना है।

