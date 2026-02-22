राष्ट्रीय

लिवर कैंसर के इलाज के बीच दीपिका कक्कड़ को आई नई परेशानी, अस्पताल में होना होगा एडमिट

Dipika Kakkar :
Dipika Kakkar : टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ फिर से अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में हैं. मई 2025 में उन्हें लिवर कैंसर का पता चला था और उसके बाद उनकी 14 घंटे लंबी सर्जरी हुई थी. अब उनके पेट में एक छोटी सिस्ट मिली है. उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए फैंस को अपडेट दिया और बताया कि अगले मंगलवार को दीपिका का एक छोटा सा प्रोसीजर किया जाएगा.

21 फरवरी को दीपिका कक्कड़ अस्पताल पहुंचीं, क्योंकि पिछले दो दिनों से उन्हें पेट में दर्द हो रहा था. उनके पति शोएब इब्राहिम ने व्लॉग में बताया कि शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन रात को दर्द बढ़ने के बाद डॉक्टर से संपर्क करना पड़ा. डॉक्टरों ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी. स्कैन में लगभग 1.3 सेंटीमीटर का एक छोटा सिस्ट देखा गया. हालांकि सिस्ट छोटा है, लेकिन दो दिन से लगातार पेट और कंधे में दर्द होने के कारण दीपिका और शोएब दोनों काफी चिंतित हो गए थे.

बाकी सभी रिपोर्ट्स लगभग सामान्य

दीपिका ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार बाईं तरफ का दर्द सिस्ट की वजह से नहीं है. बाकी सभी रिपोर्ट्स लगभग सामान्य आई हैं. उनका AFP लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ पाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गंभीर चिंता की बात नहीं माना. हालांकि, दिसंबर में हुए PET स्कैन में यह सिस्ट नहीं दिखाई दी थी, जिस कारण दीपिका और शोएब अब थोड़े परेशान हैं.

दीपिका कक्कड़ की स्वास्थ्य अपडेट

शोएब इब्राहिम ने बताया कि लिवर कैंसर के इलाज के बाद से ही उन्हें बीमारी लौटने का डर रहता है. इस बार डॉक्टर बड़ी सर्जरी नहीं करेंगे, बल्कि छोटे प्रोसीजर से सिस्ट को बर्न किया जाएगा. दीपिका को 3-4 दिन अस्पताल में रहना होगा, और मंगलवार को यह प्रक्रिया की जाएगी. शोएब ने कहा कि अगर सिस्ट का आकार 2 सेंटीमीटर से कम है, तो इसे इसी तरह ट्रीट किया जा सकता है.

शोएब ने ट्रीटमेंट और दुआ की जानकारी दी

दीपिका ने बताया कि सुबह उन्हें काफी डर लगा, लेकिन सौभाग्य से समय पर सिस्ट का पता चल गया, उन्होंने कहा कि रेगुलर फॉलोअप बेहद जरूरी है और हल्का सा भी दर्द नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. शोएब ने बताया कि आगे उनका ट्रीटमेंट प्लान बदल सकता है- जो ओरल कीमोथेरेपी चल रही थी, उसकी जगह इम्यूनोथेरेपी या कोई अन्य ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है. कपल ने फैंस से दुआ करने की अपील की और कहा कि जो भी लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी वे दिल से दुआ करते हैं.

