Ashirwad Yojana : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि भगवंत मान सरकार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।

हजारों परिवारों को पहुंचा लाभ

आशीर्वाद योजना का विवरण साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित 2,559 परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 13.05 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा, आशीर्वाद योजना के तहत दी गई यह सहायता इन परिवारों को राहत देने और उनके वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।

पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त

योजना की पहुंच के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि फरीदकोट, फिरोजपुर, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, एस.बी.एस. नगर, संगरूर और तरनतारन सहित 12 जिलों से आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने आगे कहा, इन जिलों के सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए 13.05 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान

जिलावार विवरण साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “फरीदकोट के 19, फिरोजपुर के 45, श्री फतेहगढ़ साहिब के 83, फाजिल्का के 723, गुरदासपुर के 291 और जालंधर के 7 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार कपूरथला के 163, लुधियाना के 892, पटियाला के 175, एस.बी.एस. नगर के 43, संगरूर के 37 और तरनतारन के 81 लाभार्थियों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

सहायता का उद्देश्य बोझ कम करना

आशीर्वाद योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, इस योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य उनके वित्तीय बोझ को कम करना और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करना है।

आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी

पात्रता मानदंडों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी हो, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार से संबंधित हो तथा अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होना चाहिए। सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “एक पात्र परिवार की दो बेटियां आशीर्वाद योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

पारदर्शिता और निधियों की समय पर डिलीवरी

योजना की पारदर्शिता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा, “वित्तीय सहायता के लाभ डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं, ताकि पारदर्शिता और निधियों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।

परिवारों को सशक्त बनाने में तेज़ी

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है, जो समानता आधारित और समावेशी पंजाब बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

