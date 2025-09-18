राष्ट्रीय

CJI गवई ने भगवान विष्णु से जुड़ी विवादित टिप्पणी पर दी सफाई, कहा- हर धर्म का करता हूं सम्मान

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (फाइल फोटो)

CJI Controversy : देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर विवादों में आ गए हैं. हालांकि, उन्होंने अब स्पष्ट किया है कि वे सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं और उनकी किसी भी टिप्पणी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि उनकी पिछली टिप्पणी को सोशल मीडिया पर अलग रूप में पेश किया गया है. उन्होंने दोहराया कि वे हर धर्म की आस्था का सम्मान करते हैं.

खजुराहो के जावरी मंदिर से जुड़ा है मामला

यह मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर जावरी मंदिर से जुड़ा है, जहां भगवान विष्णु की सात फीट ऊंची मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन शामिल थे, ने खारिज कर दिया था.

सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिका को प्रचार की मंशा से प्रेरित बताया और कहा कि यदि याचिकाकर्ता भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो उन्हें प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से समाधान खोजना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई शैव परंपरा के विरोधी नहीं हैं, तो खजुराहो के मंदिर परिसर में शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं, जो कि क्षेत्र का सबसे बड़ा है.

याचिका में याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने छतरपुर जिले के इस मंदिर में क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की मांग की थी. कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया.

सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूज़र्स ने इसे आस्था से जोड़ते हुए आलोचना की.

सॉलिसिटर जनरल आए समर्थन में

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह पिछले दस वर्षों से सीजेआई को जानते हैं और उन्हें यकीन है कि उनका इरादा किसी की भावना को आहत करने का नहीं था. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब हर बात पर सोशल मीडिया पर असंतुलित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं. उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने देश के कई धार्मिक स्थलों का दौरा किया है और सभी धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान रखते हैं.

