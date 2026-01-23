Punjab News : पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज यहां बताया कि पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू कर दी गई है, उन्होंने आगे कहा कि यह पहल राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी.

उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को अब इलाज के लिए वित्तीय तंगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस योजना के तहत हर पंजाबी को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, उन्होंने आगे बताया कि मरीज को अस्पताल में एक भी रुपया जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी और उनके सारे खर्चों का भुगतान सीधे पंजाब सरकार द्वारा किया जाएग.

पंजाब में नई स्वास्थ्य योजना लागू

उन्होंने आगे बताया कि यह सुविधा केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निजी (सूचीबद्ध) अस्पतालों को भी शामिल किया गया है. यह योजना पंजाब के हरेक निवासी के लिए है. इस योजना के तहत जाति, धर्म या किसी राजनीतिक भेदभाव नहीं होगा. स्पीकर ने राज्यवासियों को नियमित व्यायाम और योग करने की सलाह भी दी ताकि उनका जीवन अच्छी सेहत और खुशियों से भरपूर रहे.



