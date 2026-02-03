Gold Silver Crash : सोना-चांदी की कीमतों में बीते कुछ दिनों से गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा था, लेकिन मंगलवार को इसपर ब्रेक लग गया. एमसीएक्स पर वायदा कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही Gold-Silver की कीमतों में काफी तेजी के साथ शुरूआत हुई. चांदी बीते सोमवार को गिरकर 2.25 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई थी, लेकिन पिछले बंद की तुलना में एक झटके में 21,000 रुपये से ज्यादा चढ़ गई. सोना भी कम नहीं दिखा और खुलते ही 5,000 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया.

दाम में जोरदार उछाल देखने को मिला

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार शुरू होते ही 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी के वायदा दाम में जोरदार उछाल देखने को मिला. 1 किलो चांदी की कीमत एक ही झटके में पिछले बंद भाव से 21,000 रुपये से अधिक बढ़ गई. सोमवार को MCX पर चांदी की कीमत 2,36,261 रुपये थी, जबकि मंगलवार को खुलते ही यह 2,57,480 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई.

चांदी अभी भी रिकॉर्ड से सस्ती

मंगलवार को आई तूफानी तेजी के बावजूद अभी चांदी का वायदा भाव अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी सस्ता बना हुआ है. बता दें कि 29 जनवरी को MCX Silver Price ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार किया था और 4,30,048 रुपये प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. इस स्तर से अभी भी चांदी का भाव 1,62,568 रुपये सस्ती (Silver Cheaper From High) मिल रही है.

चांदी और सोने की कीमतों में तेज उछाल

मंगलवार को आई तेज तेजी के बावजूद चांदी का वायदा भाव अपने रिकॉर्ड लेवल से अभी भी काफी नीचे है. बता दें कि 29 जनवरी को MCX पर चांदी की कीमत ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर पार किया था और 4,30,048 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी. वर्तमान दाम इससे अब भी 1,62,568 रुपये प्रति किलो सस्ता है.

वहीं, सोने की कीमत में भी तेजी देखी गई, सोमवार के 1,43,991 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 1,49,485 रुपये तक पहुंच गई, यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5,494 रुपये महंगा हुआ.

