राष्ट्रीय

सोना-चांदी की गिरावट पर ब्रेक, चांदी 21,000 रुपये तेजी के साथ महंगी

Ajay Yadav3 February 2026 - 10:38 AM
2 minutes read
Gold Silver Crash :
सोना-चांदी की गिरावट पर ब्रेक, चांदी 21,000 रुपये तेजी के साथ महंगी

Gold Silver Crash : सोना-चांदी की कीमतों में बीते कुछ दिनों से गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा था, लेकिन मंगलवार को इसपर ब्रेक लग गया. एमसीएक्स पर वायदा कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही Gold-Silver की कीमतों में काफी तेजी के साथ शुरूआत हुई. चांदी बीते सोमवार को गिरकर 2.25 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई थी, लेकिन पिछले बंद की तुलना में एक झटके में 21,000 रुपये से ज्यादा चढ़ गई. सोना भी कम नहीं दिखा और खुलते ही 5,000 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया.

सोना-चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन मंगलवार को इसमें अचानक तेजी आ गई. एमसीएक्स पर वायदा कारोबार शुरू होते ही गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया. चांदी सोमवार को 2.25 लाख रुपये प्रति किलो तक गिर गई थी, लेकिन पिछले बंद की तुलना में एक ही झटके में 21,000 रुपये से अधिक बढ़ गई. सोने की कीमत भी कम नहीं रही और खुलते ही 5,000 रुपये से अधिक महंगा हो गया.

दाम में जोरदार उछाल देखने को मिला

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार शुरू होते ही 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी के वायदा दाम में जोरदार उछाल देखने को मिला. 1 किलो चांदी की कीमत एक ही झटके में पिछले बंद भाव से 21,000 रुपये से अधिक बढ़ गई. सोमवार को MCX पर चांदी की कीमत 2,36,261 रुपये थी, जबकि मंगलवार को खुलते ही यह 2,57,480 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई.

चांदी अभी भी रिकॉर्ड से सस्ती

मंगलवार को आई तूफानी तेजी के बावजूद अभी चांदी का वायदा भाव अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से काफी सस्ता बना हुआ है. बता दें कि 29 जनवरी को MCX Silver Price ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार किया था और 4,30,048 रुपये प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. इस स्तर से अभी भी चांदी का भाव 1,62,568 रुपये सस्ती (Silver Cheaper From High) मिल रही है.

चांदी और सोने की कीमतों में तेज उछाल

मंगलवार को आई तेज तेजी के बावजूद चांदी का वायदा भाव अपने रिकॉर्ड लेवल से अभी भी काफी नीचे है. बता दें कि 29 जनवरी को MCX पर चांदी की कीमत ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर पार किया था और 4,30,048 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी. वर्तमान दाम इससे अब भी 1,62,568 रुपये प्रति किलो सस्ता है.

वहीं, सोने की कीमत में भी तेजी देखी गई, सोमवार के 1,43,991 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 1,49,485 रुपये तक पहुंच गई, यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5,494 रुपये महंगा हुआ.

ये भी पढ़ें- Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 February 2026 - 10:38 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अमेरिका के टैरिफ घटाने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई, राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया

अमेरिका के टैरिफ घटाने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई, राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया

3 February 2026 - 9:51 AM
Photo of भारत-अमेरिका ट्रेड डील में बड़ा बदलाव : रेसिप्रोकल टैरिफ घटकर 18%, तेल खरीद और व्यापार समझौते पर भी सहमति

भारत-अमेरिका ट्रेड डील में बड़ा बदलाव : रेसिप्रोकल टैरिफ घटकर 18%, तेल खरीद और व्यापार समझौते पर भी सहमति

3 February 2026 - 8:30 AM
Photo of सदन की बहस के बाद सोशल मीडिया पर बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी के बाद साझा किए पत्रिका के महत्वपूर्ण अंश

सदन की बहस के बाद सोशल मीडिया पर बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी के बाद साझा किए पत्रिका के महत्वपूर्ण अंश

2 February 2026 - 7:30 PM
Photo of राहुल गांधी के आरोप हुए बेबुनियाद, बीजेपी ने जारी किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का वीडियो

राहुल गांधी के आरोप हुए बेबुनियाद, बीजेपी ने जारी किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का वीडियो

2 February 2026 - 6:27 PM
Photo of राहुल गांधी के डोकलाम बयान पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जताई आपत्ति

राहुल गांधी के डोकलाम बयान पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जताई आपत्ति

2 February 2026 - 2:22 PM
Photo of 6 फरवरी तक SC/ST एक्ट नहीं हटा तो…अलंकार अग्निहोत्री ने दी केंद्र को बड़ी चेतावनी

6 फरवरी तक SC/ST एक्ट नहीं हटा तो…अलंकार अग्निहोत्री ने दी केंद्र को बड़ी चेतावनी

2 February 2026 - 1:14 PM
Photo of India vs Pakistan मुकाबले पर सस्पेंस, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार

India vs Pakistan मुकाबले पर सस्पेंस, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार

2 February 2026 - 8:25 AM
Photo of Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

1 February 2026 - 3:20 PM
Photo of Budget 2026 : इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, जानिए क्या हुआ महंगा-क्या हुआ सस्ता, डिटेल में पढ़ें

Budget 2026 : इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, जानिए क्या हुआ महंगा-क्या हुआ सस्ता, डिटेल में पढ़ें

1 February 2026 - 12:59 PM
Photo of Budget 2026 : तंबाकू-सिगरेट यानि धुआं उड़ाना पड़ेगा भारी, LPG सिलेंडर महंगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होंगे एक्सपोर्ट

Budget 2026 : तंबाकू-सिगरेट यानि धुआं उड़ाना पड़ेगा भारी, LPG सिलेंडर महंगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होंगे एक्सपोर्ट

1 February 2026 - 12:15 PM
Back to top button