पटियाला के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया

Patiala Bomb Threat Today :
पटियाला के स्कूलों में बम धमकी, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया

Patiala Bomb Threat Today : पंजाब के पटियाला जिले के प्रमुख स्कूलों में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ई-मेल में बम से उड़ाने की धमकी दी गई. ये धमकी भरा मेल मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आ गईं. सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने स्कूलों में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी.

कहीं पर भी कोई लापरवाही न हो, इसके लिए स्कूल भवन, कक्षाओं, बस पार्किंग, खेल मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. एहतियातन एक नामी स्कूल में तत्काल छुट्टी घोषित कर दी गई, जबकि बाकी स्कूलों में शिक्षण कार्य के बीच सुरक्षा जांच जारी है.

प्रशासन ने जांच तेज कर दी

वहीं, धमकी वाले ई-मेल में पटियाला रेलवे स्टेशन का भी जिक्र किया गया है. साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम का भी उल्लेख किया गया है. इससे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को और तेज कर दी है.

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

फिलहाल पुलिस साइबर सेल की सहायता से धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है. अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. जांच पूरी होने तक स्कूलों के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है.

