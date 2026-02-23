क्राइमविदेश

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अभी भी जारी, हिंदू महिला के साथ हुई गैंगरेप

Bangladesh Rape Case

Bangladesh Rape Case : बांग्लादेश में हाल ही में नई सरकार ने सत्ता की कमान अपने हाथों में ली है। ऐसा लग रहा था कि यूनुस सरकार के कार्यकाल में पिछले कई महीने से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार अब थम जाएगा, लेकिन ये सोचने वाला हर व्यक्ति गलत था। BNP सरकार बनने के ठीक एक हफ्ते बाद, वहां एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की घटना सामने आई है। लेकिन इस बार किसी पुरुष की हत्या नहीं हुई है, बल्कि एक 25 वर्षीय विकलांग हिंदू महिला को किडनैप कर उसकी सामूहिक रूप से आबरू लूटी गई है।

22 फरवरी की है घटना

बांग्लादेश की नई सरकार में ये वारदात रविवार 22 फरवरी की रात को हुई। यहां पहले शारीरिक रूप से विकलांग महिला को पहले अगवा किया गया। इसके बाद उसके साथ बारी-बारी ते तीन लोगों ने रेप किया। मिली जानकारी के मुताबिक, महिला ने आरोपियों की पहचान कर ली है। हालांकि, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पिछले कुछ महीने में लगातार हो रही हिंदुओं पर हमला

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीने में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले की काफी घटनाएं सामने आई हैं। दिसंबर 2025 की शुरुआत और जनवरी 2026 के बीच बांग्लादेश में कम से कम 11 से 15 हिंदुओं की हत्या की गई। यह हिंसा बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को 2024 में हटाने के बाद हमलों में बढ़ोतरी के बीच हुई है। इन घटनाओं में लिंचिंग, चाकू घोंपना और गोलीबारी शामिल हैं। कुछ हमले ईशनिंदा के आरोपों से जुड़े थे, जबकि कुछ विरोध के बाद भीड़ की हिंसा के बाद हुए थे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अपराधी इस्लामिक ग्रुप्स से जुड़े थे, हालांकि कई की पहचान नहीं हो पाई है।

