बांग्लादेश में फिर दिल दहला देने वाली वारदात, एक और हिंदू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, ऐसे बचाई जान

Shanti Kumari1 January 2026 - 5:47 PM
2 minutes read
Bangladesh Hindu Violence

Bangladesh Hindu Violence : बांग्लादेश के शरियतपुर जिले के दामुद्या इलाके में एक और क्रूर वारदात हुई, जिसमें एक कारोबारी की बेरहमी से हत्या करने की कोशिश की गई। बाजार बंद कर घर लौट रहे 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास पर बदमाशों ने हमला किया। हमलावरों ने पहले उसकी पिटाई की, फिर धारदार हथियार से वार किया और अंत में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल खोकन को ढाका रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

बदमाशों ने की बेरहमी से पिटाई और फिर आग में जलाया

पुलिस के मुताबिक, खोकन चंद्र दास, जो केनश्वर यूनियन के केउरभंगा बाजार में दवा और मोबाइल बैंकिंग का कारोबार करते थे, बुधवार रात करीब 9:30 बजे दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इस दौरान दामुद्या-शरियतपुर रोड पर बदमाशों ने उनका ऑटो रुकवाया और हमला कर दिया। पहले उन्हें बेरहमी से पीटा गया, फिर धारदार हथियार से घायल किया गया। इसके बाद, पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी गई। इस हमले के बाद खोकन ने अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे के तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई।

पत्नी का आरोप: पहचान छिपाने के लिए की गई हत्या की कोशिश

खोकन चंद्र दास की पत्नी सीमा दास ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके पति को पहचान लिया था, जिसके कारण उन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सीमा ने कहा कि परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का विवाद था। उन्हें इस हमले के पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा था।

घायल कारोबारी की गंभीर स्थिति, ढाका रेफर

शरियतपुर सदर अस्पताल के डॉक्टर नज़रुल इस्लाम ने बताया कि खोकन के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। पेट में गहरी चोट के अलावा उनके चेहरे, सिर और हाथों पर जलने के निशान हैं। डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें ढाका रेफर कर दिया है।

पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान की, गिरफ्तारी के प्रयास जारी

पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही जांच शुरू की और दो आरोपियों की पहचान की। स्थानीय निवासी रब्बी और सोहाग के नाम सामने आए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि इस वारदात में अन्य कौन लोग शामिल थे।

इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में दहशत का माहौल

यह घटना न केवल शरियतपुर जिले में बल्कि पूरे बांग्लादेश में दहशत का कारण बन गई है। स्थानीय लोग और कारोबारी इस वारदात को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की उम्मीद कर रहे हैं।

24 दिसंबर को बिजेंद्र बिस्वास की हत्या

बता दें कि 15 दिनों के भीतर लगभग 6 हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं। इससे पहले सोमवार को बिजेंद्र बिस्वास नाम के एक हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मार दी थी। 24 दिसंबर को एक और हिंदू युवक 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर बांग्लादेश में कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला।

18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या

इससे पहले 18 दिसंबर को, 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मयमनसिंह के भालुका में उसकी फैक्ट्री में एक मुस्लिम सहकर्मी द्वारा ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाने पर भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दास की हत्या कर दी और फिर उसके शव को आग लगाने से पहले एक पेड़ से लटका दिया।

ये भी पढ़ें – राज्य में डिजिटल सुधारों से प्रशासनिक सेवाएं नागरिकों तक पहुंची, 12.46 लाख आवेदनों का ऑनलाइन हुआ निपटारा

