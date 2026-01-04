Bangladesh Hindu Violence : बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें हमलावरों ने उसे न सिर्फ शारीरिक चोटों से मारा बल्कि उसे जलाकर मार डाला। इस घटना ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को गहरे संकट में डाल दिया है, जहां पहले से ही हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

हिंसा का शिकार हुआ 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास

50 वर्षीय खोकन चंद्र दास, जो शरियतपुर जिले के केउरभंगा बाजार में दवा की दुकान और मोबाइल बैंकिंग का कारोबार चलाते थे, बुधवार रात एक ऑटो रिक्शा से यात्रा कर रहे थे, जब हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की और फिर धारदार हथियारों से वार किया। इसके बाद, उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से जल गए। हमलावरों से बचने की कोशिश में खोकन दास सड़क किनारे बने तालाब में कूद गए, लेकिन हमलावरों ने वहां भी उनका पीछा किया।

मौत से पहले पीड़ित ने दिए बयान, तीन की गिरफ्तारी

इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने खोकन दास को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित ने अपनी मौत से पहले हमलावरों के नाम पुलिस को बताए, जिससे जांच में मदद मिली। पुलिस ने 27 वर्षीय दामुदयार सोहाग खान, 21 वर्षीय रब्बी मोल्या और 25 वर्षीय पलाश सरदार को गिरफ्तार किया। ये आरोपी किशोरगंज से गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने उन्हें मदारीपुर कैंप लाकर पूछताछ की।

हिंसा का बढ़ता सिलसिला और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। लगातार बढ़ती हिंसा और हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाने की घटनाएं बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को चिंताजनक बना रही हैं।

पुलिस द्वारा की जा रही जांच के बावजूद, इस घटना के कारणों को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, यह मामला निश्चित रूप से धार्मिक और सामाजिक तनाव का संकेत है, जो बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बनता जा रहा है।

