क्राइमविदेश

बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, तीन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

Shanti Kumari4 January 2026 - 4:51 PM
2 minutes read
Bangladesh Hindu Violence

Bangladesh Hindu Violence : बांग्लादेश के शरियतपुर जिले में एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें हमलावरों ने उसे न सिर्फ शारीरिक चोटों से मारा बल्कि उसे जलाकर मार डाला। इस घटना ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को गहरे संकट में डाल दिया है, जहां पहले से ही हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

हिंसा का शिकार हुआ 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास

50 वर्षीय खोकन चंद्र दास, जो शरियतपुर जिले के केउरभंगा बाजार में दवा की दुकान और मोबाइल बैंकिंग का कारोबार चलाते थे, बुधवार रात एक ऑटो रिक्शा से यात्रा कर रहे थे, जब हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की और फिर धारदार हथियारों से वार किया। इसके बाद, उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से जल गए। हमलावरों से बचने की कोशिश में खोकन दास सड़क किनारे बने तालाब में कूद गए, लेकिन हमलावरों ने वहां भी उनका पीछा किया।

मौत से पहले पीड़ित ने दिए बयान, तीन की गिरफ्तारी

इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने खोकन दास को बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित ने अपनी मौत से पहले हमलावरों के नाम पुलिस को बताए, जिससे जांच में मदद मिली। पुलिस ने 27 वर्षीय दामुदयार सोहाग खान, 21 वर्षीय रब्बी मोल्या और 25 वर्षीय पलाश सरदार को गिरफ्तार किया। ये आरोपी किशोरगंज से गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने उन्हें मदारीपुर कैंप लाकर पूछताछ की।

हिंसा का बढ़ता सिलसिला और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। लगातार बढ़ती हिंसा और हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाने की घटनाएं बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को चिंताजनक बना रही हैं।

पुलिस द्वारा की जा रही जांच के बावजूद, इस घटना के कारणों को लेकर अभी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि, यह मामला निश्चित रूप से धार्मिक और सामाजिक तनाव का संकेत है, जो बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बनता जा रहा है।

ये भी पढ़ें – इंदौर के कई इलाके दूषित पानी की चपेट में, विशेषज्ञ ने लाइव टेस्टिंग कर चेताया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari4 January 2026 - 4:51 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जबलपुर में डॉक्टर की नृशंस हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर जान ली

जबलपुर में डॉक्टर की नृशंस हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर जान ली

4 January 2026 - 3:21 PM
Photo of भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, देशवासियों को वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्राएं टालने की सलाह

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, देशवासियों को वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्राएं टालने की सलाह

4 January 2026 - 1:50 PM
Photo of Venezuela के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत, अमेरिका मादुरो को रिहा करे- चीन

Venezuela के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत, अमेरिका मादुरो को रिहा करे- चीन

4 January 2026 - 1:45 PM
Photo of एलन मस्क ने वेनेजुएला के लिए किया बड़ा ऐलान, स्टारलिंक देगा पूरे देश में फ्री इंटरनेट

एलन मस्क ने वेनेजुएला के लिए किया बड़ा ऐलान, स्टारलिंक देगा पूरे देश में फ्री इंटरनेट

4 January 2026 - 1:20 PM
Photo of शाहदरा में सनसनीखेज वारदात, बुजुर्ग दंपति की उनके ही घर में हत्या, जांच जारी

शाहदरा में सनसनीखेज वारदात, बुजुर्ग दंपति की उनके ही घर में हत्या, जांच जारी

4 January 2026 - 12:31 PM
Photo of हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर तनाव… अमेरिका की गिरफ्त में मादुरो, न्यूयॉर्क से सामने आई तस्वीरें

हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर तनाव… अमेरिका की गिरफ्त में मादुरो, न्यूयॉर्क से सामने आई तस्वीरें

4 January 2026 - 11:31 AM
Photo of अमेरिकी सेना ने मादुरो को किया गिरफ्तार, न्यूयॉर्क में सामने आया वीडियो

अमेरिकी सेना ने मादुरो को किया गिरफ्तार, न्यूयॉर्क में सामने आया वीडियो

4 January 2026 - 11:23 AM
Photo of अमेरिका को चुनौती देने के बाद मादुरो को काराकस से हिरासत में लिया गया

अमेरिका को चुनौती देने के बाद मादुरो को काराकस से हिरासत में लिया गया

4 January 2026 - 8:18 AM
Photo of Delhi Murder Case : दिल्ली में दिनदहाड़े हत्या, 50 साल के व्यक्ति को मारी गोली, सड़क जाम

Delhi Murder Case : दिल्ली में दिनदहाड़े हत्या, 50 साल के व्यक्ति को मारी गोली, सड़क जाम

3 January 2026 - 5:55 PM
Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

3 January 2026 - 4:40 PM
Back to top button