Avimukteshwaranand controversy : ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. 19 साल बाद सभी चार शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं. 10 मार्च 2026 को दिल्ली में गो रक्षा को लेकर बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें “गो माता, राष्ट्र माता” अभियान के तहत चारों शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं.

अविमुक्तेश्वरानंद को पहले से दो पीठों का समर्थन प्राप्त है. अगर तीसरी पीठ का समर्थन भी मिल जाता है, तो उनके असली या नकली होने के विवाद को कम किया जा सकेगा. अब तक पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद और अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर खुली सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन दो दिन पहले माघ मेला क्षेत्र में अविमुक्तेश्वरानंद को अपना प्रिय शिष्य कहा गया.

गो रक्षा आंदोलन को लेकर पूरी पीठ के शंकराचार्य सक्रिय हैं. गाय की रक्षा के व्रत के चलते शंकराचार्य निश्चलानंद ने सिंहासन और छत्र का त्याग कर रखा है. गो रक्षा के मुद्दे पर चारों शंकराचार्य एक मंच पर आएंगे, तो इसका मतलब होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद पर सभी शंकराचार्यों की सहमति मिल चुकी है. इसके लिए सभी शंकराचार्यों को आमंत्रित करने की तैयारियां चल रही हैं.

पहली बार चारों पीठ के शंकराचार्य 1779 में श्रृंगेरी में आयोजित चतुष्पीठ सम्मेलन में एक मंच पर आए थे. इसके बाद 19 मई 2007 को बंगलोर में रामसेतु सम्मेलन में वे फिर एक साथ दिखे थे। अब धार्मिक इतिहास में तीसरी बार चारों शंकराचार्य एक मंच पर नजर आएंगे.

वही, अगर दिल्ली में यह आयोजन सफल होता है, तो यह धार्मिक इतिहास में तीसरी बार होगा जब चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर नजर आएंगे. यह सनातन परंपरा के लिए ऐतिहासिक क्षण माना जाएगा. गो रक्षा आंदोलन को लेकर पहले भी कई प्रयास हुए हैं, और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस मुद्दे पर कई बार खुले तौर पर बोल चुके हैं.

