राजनीतिराष्ट्रीय

शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

Shanti Kumari27 February 2026 - 11:51 AM
1 minute read
Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इस आरोप में नामजद किया था. आज कोर्ट ने ठोस सबूतों के अभाव में दोनों नेताओं को दोषमुक्त कर दिया.

सुनवाई के बाद कोर्ट से आरोपमुक्त होने पर केजरीवाल की आंखों से आंसू छलक पड़े. मीडिया से बातचीत में उन्होंने खुद को संभालते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया. केजरीवाल ने कहा, “केंद्र सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया. सत्ता मिली है तो उसका सही इस्तेमाल करें और देश की जनता के लिए काम करें. देश में सड़कें टूटी पड़ी हैं, उन्हें ठीक करें.”

CBI की जांच पर नाराजगी जताई

सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की जांच पर कई बार नाराजगी जताई. जज ने चार्जशीट और दस्तावेजों के बीच विसंगतियों पर सवाल उठाए और कहा कि अभी तक उन्हें कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी भी नहीं दी गई.

ये भी पढ़ें – http://पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान का पलटवार, 19 चौकियां कब्जे में, 55 पाक सैनिक ढेर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 February 2026 - 11:51 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

26 February 2026 - 5:45 PM
Photo of Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

26 February 2026 - 3:49 PM
Photo of विधायक पत्नी का मुख्यमंत्री पति से सवाल, मांगा काम का ब्यौरा

विधायक पत्नी का मुख्यमंत्री पति से सवाल, मांगा काम का ब्यौरा

26 February 2026 - 2:43 PM
Photo of इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

26 February 2026 - 1:52 PM
Photo of NCERT मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, माफी काफी नहीं

NCERT मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, माफी काफी नहीं

26 February 2026 - 1:10 PM
Photo of Namo Bharat RRTS Project : अब हरियाणा के 3 बड़े शहर होंगे हाईटेक, सीएम सैनी ने दी मंजूरी

Namo Bharat RRTS Project : अब हरियाणा के 3 बड़े शहर होंगे हाईटेक, सीएम सैनी ने दी मंजूरी

26 February 2026 - 12:40 PM
Photo of AI Summit Case : आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली-हिमाचल पुलिस आमने-सामने, रातभर चला हंगामा

AI Summit Case : आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली-हिमाचल पुलिस आमने-सामने, रातभर चला हंगामा

26 February 2026 - 11:55 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों को दिया बड़ा तोहफ़ा, मालवा क्षेत्र के चार जिलों तक पहुंचा नहर का पानी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों को दिया बड़ा तोहफ़ा, मालवा क्षेत्र के चार जिलों तक पहुंचा नहर का पानी

26 February 2026 - 11:03 AM
Photo of सीएम नायब सैनी ने दी विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया पर दी प्रतिक्रिया, विपक्ष के आरोपों को नकारा

सीएम नायब सैनी ने दी विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया पर दी प्रतिक्रिया, विपक्ष के आरोपों को नकारा

25 February 2026 - 8:20 PM
Photo of Delhi Indraprastha : केरल के बाद दिल्ली का नाम बदलेगा, ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की उठी मांग

Delhi Indraprastha : केरल के बाद दिल्ली का नाम बदलेगा, ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की उठी मांग

25 February 2026 - 4:56 PM
Back to top button