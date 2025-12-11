Arunachal Pradesh Accident : अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसे की जानकारी सामने आई है। बता दें कि भारत-चीन सीमा के पास मजदूरों को ले जा रहा ट्रक अचानक गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में लगभग 21 मजदूर सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। हादसे के फौरन बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और बाकी लोगों को ढूंढने तथा सुरक्षित निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

The Indian Army has launched a major Search and Rescue operation in the Chaglagam region of Arunachal Pradesh. The operations were initiated based on information received late on 10 December 2025 regarding a vehicle accident along the Hayuliang–Chaglagam road near KM 40.… pic.twitter.com/2a7q0Ns7e1 — ANI (@ANI) December 11, 2025

हादसे के कारणों की जांच तेज

हादसा क्यूं और कैसे हुआ इसके कारणों की जांच जारी है। मजदूरों से भरा ट्रक निर्माण संबंधी काम के लिए हयूलियांग जा रहे था। तभी रास्ते से गुजरते समय ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क से नीचे फिसल गया। ट्रक करीब 1000 फीट गहरी खाई में गिरा है। जिसमें 17 मजदूरों की मौत की खबर है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

