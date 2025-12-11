Arunachal Pradesh Accident : अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसे की जानकारी सामने आई है। बता दें कि भारत-चीन सीमा के पास मजदूरों को ले जा रहा ट्रक अचानक गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में लगभग 21 मजदूर सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। हादसे के फौरन बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और बाकी लोगों को ढूंढने तथा सुरक्षित निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
हादसे के कारणों की जांच तेज
हादसा क्यूं और कैसे हुआ इसके कारणों की जांच जारी है। मजदूरों से भरा ट्रक निर्माण संबंधी काम के लिए हयूलियांग जा रहे था। तभी रास्ते से गुजरते समय ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क से नीचे फिसल गया। ट्रक करीब 1000 फीट गहरी खाई में गिरा है। जिसमें 17 मजदूरों की मौत की खबर है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
