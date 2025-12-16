Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ छेड़ी मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के घनिष्ठ सहयोग से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े गैंगस्टर से आतंकवादी बने दो व्यक्तियों को मुंबई पहुंचने पर सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

बड़े अपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपी

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान साजन मसीह निवासी वेरोके, गुरदासपुर और सुखदेव कुमार उर्फ मनीष बेदी निवासी लाहौरी गेट, अमृतसर के रूप में हुई है। दोनों बड़े अपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपी हैं और उनके खिलाफ बटाला और अमृतसर के विभिन्न थानों में हत्या, इरादतन कत्ल, हथियारों एवं विस्फोटक पदार्थों से संबंधित और गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) एक्ट (यूएपीए) के तहत कई मामले दर्ज हैं।

आईएसआई से जुड़े हैं तार

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पाकिस्तान आधारित आईएसआई-समर्थित हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और अमेरिका आधारित बीकेआई-ऑपरेटिव हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया (हिरासत में) के अहम साथी थे। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी दुबई और आर्मेनिया सहित विदेशी स्थानों से काम कर रहे थे और पंजाब में अपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। डीजीपी ने इसे पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता बताया।

रेड कॉर्नर नोटिस किए गए जारी

जिक्रयोग्य है कि पंजाब पुलिस द्वारा विदेशों में शरण लेने वाले विभिन्न वांछित अपराधियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से इन दोनों अपराधियों को ट्रैक करने में मदद मिली।

आर्मेनिया में रह रहा शेरा उर्फ हनी

डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोषी बीकेआई से जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा थे, जो अमृतसर और बटाला के कई थानों पर ग्रेनेड हमलों और जौड़ीआं कलां के हरदीप सिंह तथा डेरा बाबा नानक के किराना स्टोर मालिक रवि कुमार की हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने आगे बताया कि दोषी साजन मसीह एक अन्य मुख्य सहयोगी शमशेर शेरा उर्फ हनी, जो इस समय आर्मेनिया में रह रहा है, के भी संपर्क में था।

जानकारी पर मुंबई रवाना हुई टीम

इस कार्रवाई संबंधी विवरण साझा करते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के घनिष्ठ सहयोग से प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर और काउंटर इंटेलिजेंस, पठानकोट की एक संयुक्त टीम तुरंत मुंबई रवाना हुई और जैसे ही दोनों अपराधी मुंबई पहुंचे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

एआईजी ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति पंजाब में अपने प्यादों को लॉजिस्टिकल सहायता, फंडिंग के ढंग-तरीके और रणनीतिक दिशा प्रदान कर रहे थे। दोनों आरोपियों को थाना एसएसओसी अमृतसर में आम्र्स एक्ट की धारा 25, 29 और 30 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 47 दिनांक 25-08-2025 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

