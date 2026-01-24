Amritsar Delhi Train Explosion : पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में शुक्रवार देर रात अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन पर एक धमाका हुआ, जिससे ट्रैक को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस घटना में मालगाड़ी के एक इंजन को नुकसान पहुंचा और लोको पायलट को चोटें आई हैं। चालक को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक डिवाइस से धमाका किया होगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारण मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रैक का लगभग 12 फीट हिस्सा उड़ गया है और लंबे हिस्से को नुकसान पहुंचा है।

#WATCH | Punjab: A suspicious blast reported at the railway line near Khanpur Village in Fatehgarh Sahib. Police present at the spot.



Police say that the intensity of the blast was very low and it wasn't a major blast, just a minor one. The driver suffered a minor cut on his… pic.twitter.com/03fcAfraIj — ANI (@ANI) January 24, 2026

धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वरिष्ठ पुलिस और रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, इलाके को घेर लिया और जांच जारी है। मामला सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास खानपुर गांव का है। रोपड़ रेंज के डीआईजी नानक सिंह ने बताया, ड्राइवर के गाल पर मामूली चोट आई है। ट्रेन को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

जल्द किया जाएगा गिरफ्तार

सिंह ने बताया कि पटरी को भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रेनों का संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। पंजाब पुलिस वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच कर रही है। हम एजेंसियों के संपर्क में हैं। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हम जांच कर रहे हैं।

