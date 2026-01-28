Punjabखेल

ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट: पंजाब की टीमों के ट्रायल 29 जनवरी को आयोजित

Punjab Sports Trials

Punjab Sports Trials : सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हॉकी, बास्केटबॉल, चैस (पुरुष एवं महिला) तथा क्रिकेट (पुरुष) टूर्नामेंट 17 से 28 फरवरी, 2026 तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

सुबह 11 बजे लिए जाएंगे ट्रायल

इन टूर्नामेंटों में पंजाब के खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल 29 जनवरी, 2026 को सुबह 11 बजे लिए जाएंगे। पुरुष एवं महिला हॉकी टीमों के ट्रायल सुरजीत हॉकी स्टेडियम, जालंधर में, जबकि बास्केटबॉल और शतरंज टीमों के ट्रायल गुरु नानक स्टेडियम, लुधियाना में आयोजित होंगे। इसी तरह पुरुष क्रिकेट टीम के ट्रायल प्रैक्टिस ग्राउंड, पी.सी.ए. स्टेडियम, सेक्टर-63, एस.ए.एस. नगर में लिए जाएंगे।

खेल विभाग के प्रवक्ता ने दी पूरी जानकारी

खेल विभाग के प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रायल्स में सुरक्षा सेवाओं/अर्धसैनिक बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों/पुलिस/आरपीएफ/सीआईएसएफ/बीएसएफ/आईटीबीपी तथा एनएसजी आदि के कर्मचारी, स्वायत्त संस्थानों/उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित बैंक भी—कच्चे/दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारी, कार्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी, नए भर्ती कर्मचारी जो छह माह से कम अवधि से नियमित सेवाओं में कार्यरत हैं—को छोड़कर विभिन्न विभागों के अन्य सरकारी कर्मचारी (नियमित) अपने-अपने विभागों से एनओसी प्राप्त करने के उपरांत ही भाग ले सकेंगे। इस टूर्नामेंट में आने-जाने, रहने तथा खान-पान पर होने वाले खर्च का वहन खिलाड़ी द्वारा निजी तौर पर किया जाएगा।

