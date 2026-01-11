UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कक्षा 8 की एक छात्रा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रोज अपने माता-पिता सहित घर के सभी लोगों को नींद की दवा देती थी और रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती थी. लेकिन माता-पिता ने इस झूठ को पकड़ने के लिए योजना बनाई और सोने का नाटक किया. जैसे ही बेटी घर से बाहर निकली, उन्होंने उसका पीछा किया और प्रेमी के साथ रंगेहाथों पकड़ लिया.

पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका. छात्रा के पिता मुंबई में पेंटिंग का काम करते हैं और एक महीने पहले ही घर लौटे थे. लौटने के बाद उन्होंने अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा. वह लंबे समय तक मोबाइल पर बात करती रहती थी और कई बार घर से गायब रहती थी. इसी वजह से उन्होंने बेटी को डांट भी लगाई थी.

रात के खाने में नींद की दवा

पिता ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद उन्हें अजीब महसूस होता और गहरी नींद आ जाती थी, उन्होंने यह बात अपनी पत्नी और परिवार के लोगों को बताया. सभी ने कहा कि उन्हें भी ऐसा महसूस होता है, लेकिन बेटी चुप रही. बाद में पता चला कि वही रात के खाने में नींद की दवा मिला देती है.

3 जनवरी को बेटी को शॉल ओढ़कर जाते देखा

पिता ने पुलिस को बताया कि शक होने पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ योजना बनाई. तीन जनवरी को जैसे ही खाना आया, उन्होंने खाना नहीं खाया और छुपा दिया. रात करीब 11.30 बजे आवाज सुनकर खिड़की से देखा तो बेटी शॉल ओढ़कर कहीं जा रही थी.

माता-पिता ने बेटी का पीछा किया और करीब 200 मीटर दूर पड़ोस में रहने वाले युवक के घर के अंदर जाते हुए उसे पकड़ लिया. कड़ाई से पूछताछ पर बेटी टूट गई और स्वीकार किया कि वह पिछले एक साल से युवक के संपर्क में थी. युवक उसे नींद की दवा लाकर देता था, जिसे वह खाने में मिलाकर परिवार को देती थी.

परिजनों ने थाने में तहरीर दी

इसके बाद गांव में पंचायत हुई, जिसमें युवक ने दोबारा ऐसा न करने की बात कही थी. लेकिन वह माना नहीं. जब लड़की के परिवार ने इसकी शिकायत युवक के परिवार से की, तो उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दी. गुलरिहा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

