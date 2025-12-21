युद्ध नशों विरुद्ध’ : 295वें दिन, पंजाब पुलिस ने 151 नशा तस्करों को 3.1 किलोग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

Yudh Nasheyan Virudh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में से नशों के खात्मे के लिए चलाई मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” के लगातार 295वें दिन पंजाब पुलिस ने 366 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में 151 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके 122 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही, 295 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 41,207 हो गई है।

पंजाब को नशा मुक्त बनाना लक्ष्य

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे में से 3.1 किलो हेरोइन, 2454 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 18,560 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई है। जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है।

पुलिस टीमों ने चलाया ऑपरेशन

जिक्रयोग्य है कि 70 गजटिड अधिकारियों की निगरानी के तहत 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 366 छापे मारे हैं। पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 364 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की।

पंजाब से नशों के खात्मे का युद्ध

राज्य सरकार ने पंजाब से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन एंड प्रीवेंशन – लागू की है। पंजाब पुलिस ने ‘नशा मुक्ति’ के हिस्से के रूप में आज 9 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए राजी किया है।

