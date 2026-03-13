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अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान क्रैश, 4 क्रू मेंबर्स की मौत, 2 लापता

Karan Panchal13 March 2026 - 7:16 PM
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US Aircraft Crashes
अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान क्रैश, 4 क्रू मेंबर्स की मौत, 2 लापता

US Aircraft Crashes : पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका के लिए बुरी खबर आई है। गुरूवार को अमेरिकी वायुसेना का KC-135 टैंकर विमान क्रैश हो गया। यह पश्चिमी इराक में हुआ। इस हादसे में 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, जबकि 2 क्रू की तलाश जारी है। इसकी पुष्टि यूएस सेंट्रल कमांड ने की।

पश्चिमी इराक में हुआ हादसा

यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के माध्यम से इस दुर्घटना की जानकारी दी थी। पोस्ट में बताया गया था कि यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान मित्र देश के हवाई क्षेत्र में घटी। घटना में दो विमान शामिल थे। इसमें से एक विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित उतर गया। यह हादसा न दुश्मन देश की गोलीबारी में हुआ, न ही मित्र देश की गोलीबारी में हुआ।

यूएस सेंट्रल कमांड ने एक औऱ पोस्ट करके आगे की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि हादसे के दौरान विमान में 6 चालक दल सवार थे, जिसमें से चार सदस्यों की मौत हो गई है। हालांकि IRGC ने दावा किया था कि उन्होंने यह विमान मार गिराया, जबकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।

24 घंटे गुप्त रखी जाएगी मृतक सैनिकों की पहचान

अमेरिकी सेना ने अपनी पोस्ट में जानकारी दी कि मृत सैनिकों की पहचान 24 घंटे तक गुप्त रखी जाएगी। फिलहाल अभी हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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Karan Panchal13 March 2026 - 7:16 PM
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