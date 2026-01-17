Punjab News : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ने एक बार फिर अपने स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने में मील का पत्थर स्थापित करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई राज्यों की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग- 5वें संस्करण में लगातार दूसरी बार ‘टॉप परफॉर्मर’ के रूप में सफलता दर्ज की है.

भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया. उन्होंने आगे कहा कि लगातार दूसरी बार यह सम्मान प्राप्त करना एक मजबूत, समावेशी और नवाचार-प्रधान स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की दिशा में पंजाब के निरंतर और केंद्रित प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है. राज्य की यह उपलब्धि प्रगतिशील स्टार्टअप नीतियों, मजबूत संस्थागत व्यवस्था, इनक्यूबेशन एवं एक्सेलरेशन सहायता, वित्त तक बेहतर पहुंच, निर्देशित सलाह-मशवरा पहलकदमियों तथा पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए कारोबार में आसानी के सुधारों के प्रभाव को दर्शाती है.

स्टार्टअप और नवाचार को मिला बढ़ावा

इस उपलब्धि पर खुशी और संतोष व्यक्त करते हुए पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, “भारत सरकार द्वारा पंजाब को ‘टॉप परफॉर्मर’ के रूप में लगातार यह मान्यता प्रदान करना उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है. माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब ने स्टार्टअप्स के लिए, विशेष रूप से युवाओं और गैर-व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले उद्यमियों के लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार किया है. सरकार द्वारा पंजाब को स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरने के लिए नीतिगत सहायता, इनक्यूबेशन आधारभूत ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करना जारी रहेगा.”

स्टार्टअप नीति के आधार पर मूल्यांकन

उन्होंने आगे कहा कि स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन, संस्थागत सहायता व्यवस्था, इनक्यूबेशन आधारभूत ढांचा, फंडिंग विधियां, क्षमता निर्माण, सलाह-मशवरा तथा सुचारू मंडीकरण आदि महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर राज्य की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया गया था.

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि पंजाब नवाचार-नेतृत्व वाले आर्थिक विकास, रोजगार उत्पत्ति तथा प्रौद्योगिकी-आधारित प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा ताकि स्टार्टअप्स को मुख्य प्राथमिकता मानते हुए राज्य के आर्थिक कायाकल्प को सुनिश्चित किया जा सके.

