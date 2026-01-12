Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इस पहल के तहत अब तक पूरे राज्य में कुल 64,24,336 वाहनों पर HSRP लगाई जा चुकी हैं।

HSRP लगाने की अवधि समाप्त

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि राज्य में पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगाने का कार्य M/s Agros Impex India Private Limited द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा था, जिसकी टेंडर अवधि 8 जनवरी 2026 को समाप्त हो गई। आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने तत्काल पहल करते हुए उसी ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी रखते हुए यह कार्य सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) को सौंप दिया है, ताकि जनसुविधा निर्बाध रूप से जारी रह सके।

HSRP लगवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब वाहन मालिक SIAM/हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पोर्टल http://www.siam.in के माध्यम से अपने वाहनों पर HSRP लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे वाहन मालिक घर बैठे ही HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस पहल से होने वाली सुविधाएं

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से वाहन मालिकों को होने वाली परेशानियों में कमी आएगी और उन्हें बार-बार आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के इस कदम के कारण अब लोगों को HSRP लगवाने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं होगी।

कुल 64,24,336 वाहनों पर लगाई जा चुकी HSRP

लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अब तक पूरे राज्य में कुल 64,24,336 वाहनों पर HSRP लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने शेष वाहन मालिकों से अपील की कि वे निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाएं और चालान व अन्य दंड से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने वाहनों पर HSRP लगवा लें।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का लक्ष्य तय

परिवहन मंत्री ने कहा कि आम जनता के हित में पंजाब सरकार ने हर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, लोगों को होने वाली परेशानियों को खत्म करने तथा एजेंटों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और मोटर वाहन अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें – जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि, भारतीय सेना ने की काउंटर कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप