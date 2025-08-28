Punjabराज्य

पंजाब वित्त मंत्री की यूनियन नेताओं से मुलाकात, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर हुई चर्चा

Punjab News
वित्त मंत्री की यूनियन नेताओं से मुलाकात

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न अध्यापक और हेल्थ वर्कर यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात कर उनकी मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की.

पंजाब सिविल सचिवालय स्थित वित्त मंत्री कार्यालय में हुई इन बैठकों में यूनियन नेताओं ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनको वित्त मंत्री ने गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की. मंत्री ने यूनियनों को भरोसा दिलाया कि जायज़ मांगों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.

संयुक्त प्रस्ताव देने की अपील

आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स यूनियनों के साथ बैठक में चीमा ने सुझाव दिया कि सभी संगठन मिलकर एक साझा कार्यक्रम तैयार करें, ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकल सके. उन्होंने शिक्षा विभाग में संबंधित दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत करने को कहा, जिससे आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके.

इस दौरान उन्होंने ETT-TET पास अध्यापक एसोसिएशन (जै सिंह वाला), AIE कॉन्ट्रैक्ट अध्यापक यूनियन, और एसोसिएट प्री-प्राइमरी अध्यापक यूनियन की मांगें भी सुनीं और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे इन पर शीघ्र निर्णय लें.

ऑल पंजाब डीएसटी/सीटीएस कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन और बेरोजगार मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग इन संगठनों की जायज मांगों पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करें.

यूनियनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी

बैठकों में विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इनमें शामिल थे:

  • आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स यूनियन: संदीप सिंह (बेरोजगार ड्रॉइंग मास्टर्स संघर्ष समिति), रंजीत सिंह (B.Ed. PSTET पास यूनियन), हरजिंदर सिंह (TET पास यूनियन), राकेश कुमार (PSTET पास संघर्ष यूनियन)
  • ETT-TET पास अध्यापक एसोसिएशन (जै सिंह वाला): कमल ठाकुर, सोहन सिंह, गुरमुख सिंह
  • AIE कॉन्ट्रैक्ट अध्यापक यूनियन: तेजिंदर कौर, किरणजीत कौर, तेजिंदर सिंह
  • एसोसिएट प्री-प्राइमरी अध्यापक यूनियन: सुखचैन सिंह, मख्खन सिंह, सुखबीर कौर
  • DST/CTS कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन: संदीप सिंह, जसविंदर सिंह
  • बेरोजगार मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन: सुखविंदर सिंह ढिलवां, रमन कुमार

मंत्री ने सभी संगठनों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तालमेल और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए

Anup Tiwari28 August 2025 - 10:46 PM
2 minutes read

