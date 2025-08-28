Punjab

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तालमेल और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए

1 minute read

Punjab : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तालमेल को और मज़बूत बनाने तथा राहत कार्यों में तेज़ी लाने के उद्देश्य से पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेशक लैंड रिकॉर्ड गुलप्रीत सिंह औलख को जालंधर स्थित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि यह नियंत्रण कक्ष डिप्टी कमिश्नरों, सेना के अधिकारियों, एन.डी.आर.एफ, एस.डी.आर.एफ और अन्य संबंधित विभागों के साथ निरंतर तालमेल करके आपदा प्रबंधन और राहत उपायों को निर्बाध ढंग से संचालित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि समर्पित नोडल अधिकारी की तैनाती से बेहतर समन्वय, निगरानी, त्वरित निर्णय लेने और फील्ड अधिकारियों के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करना संभव होगा। निदेशक लैंड रिकॉर्ड इस नियंत्रण कक्ष की अहम कड़ी होंगे, जो फील्ड स्टाफ और संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेंगे तथा समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार को नियमित अपडेट देंगे। राजस्व मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि वे राहत कार्यों को सुचारु और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सर्किट हाउस, जालंधर में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (फोन नंबर: 0181-2240064) स्थापित किया गया था, जो बाढ़ से संबंधित आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे सक्रिय है।

यह नियंत्रण कक्ष प्रशासनिक सुधार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अमन अरोड़ा की सीधी निगरानी में कार्यशील है। इसके अलावा जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल और पर्यटन व सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार श्री दीपक बाली भी नियंत्रण कक्ष के कार्य को प्रभावी बनाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं।

