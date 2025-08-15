फटाफट पढ़ें

गमाडा ने 15 साल बाद नंबरिंग ड्रा निकाला

ड्रा सेक्टर-88 के कम्युनिटी सेंटर में हुआ

492 SCOs और बे शॉप्स के लिए ड्रा हुआ

आवंटियों को अब कारोबार शुरू करने का मौका मिला

ड्रा की निगरानी गमाडा अधिकारियों ने की

Punjab News : एयरोसिटी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मालिकों/पुनःआवंटियों की पंद्रह साल की प्रतीक्षा समाप्त करते हुए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने आज संबंधित मालिकों/पुनःआवंटियों को पहले से आवंटित एस.सी.ओ. और बे शॉप्स का नंबरिंग ड्रा निकाला. यह ड्रा सेक्टर-88, एस.ए.एस. नगर के पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया.

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि यह नंबरिंग ड्रा 100 वर्ग गज के 166 एस.सी.ओ., 121 वर्ग गज के 159 एस.सी.ओ. और 60 वर्ग गज की 167 बे शॉप्स के लिए निकाला गया.

लंबे इंतजार के बाद जमीन मालिकों को मिली राहत

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज का ड्रा जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है क्योंकि वे लंबे समय से इन एस.सी.ओ. और बे शॉप्स के लिए नंबर आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे. आवंटियों को शुभकामनाएं देते हुए मुंडियां ने कहा कि इस ड्रा ने आवंटियों के लिए निर्माण के बाद वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है.

कैबिनेट मंत्री ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य कर रही है और आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग द्वारा आने वाले समय में जन-कल्याण के और कदम उठाए जाएंगे.

गमाडा अधिकारियों की निगरानी में निकाला गया नंबरिंग ड्रा

एस.सी.ओ. और बे शॉप्स के आवंटन पर खुशी व्यक्त करते हुए शरणप्रीत सिंह, देवांश त्रेहन और विवेक बांसल ने कहा कि वे ड्रा के परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अब जल्द ही अपना व्यावसायिक उपक्रम शुरू कर सकेंगे. ड्रा निकालने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए गमाडा के मुख्य प्रशासक विशेष सारंगल, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमरिंदर सिंह मल्लही और एस्टेट ऑफिसर (प्लॉट) रविंदर सिंह मौके पर उपस्थित रहे.

