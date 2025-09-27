हाइलाइट्स :-

दिग्विजय सिंह को बाजार में घुसने से पहले रोका गया.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और नारे लगाए.

मुस्लिम कर्मचारियों की छंटनी से शुरू हुआ विवाद.

Indore Protest : इंदौर के कपड़ा बाजार में मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद शनिवार को और गंभीर हो गया जब कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस मुद्दे पर व्यापारी समुदाय से मिलने पहुंचे. लेकिन बाजार में पहुंचने से पहले ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा. भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी की ओर चूड़ियां भी फेंकी.

“वापस जाओ” के लगे नारे, माहौल हुआ तनावपूर्ण

जैसे ही दिग्विजय सिंह का काफिला बाजार की ओर बढ़ा, वहां पहले से तैनात पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर सराफा थाने की ओर जाने की सलाह दी. इसी बीच भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के समर्थक, व्यापारी और अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने “दिग्विजय सिंह वापस जाओ” के नारे लगाए. जब सिंह वहां से लौटने लगे, तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी पर चूड़ियां फेंकी, जिससे माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया.

दिग्विजय सिंह के आगमन की जानकारी मिलते ही बाजार में सुबह से हलचल बढ़ गई थी. पूरा इलाका भगवा झंडों और ध्वजों से सजाया गया था. दुकानों की डमी पर भी भगवा वस्त्र पहनाए गए थे. इसके साथ ही बाजार में कुछ ऐसे पोस्टर भी लगाए गए थे जिनमें लिखा था कि “जिहादी मानसिकता का प्रवेश वर्जित” और “बाजार अब जिहादियों से मुक्त है, महिलाएं निर्भय होकर आएं.”

भाजपा विधायक के पुत्र के बयान पर बढ़ा विवाद

इस पूरे विवाद की शुरुआत विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने व्यापारियों से अपील की थी कि वे मुस्लिम कर्मचारियों को दुकान से हटाएं. उनका आरोप था कि कुछ लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं. इसके बाद करीब 40 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे माहौल गरमा गया. इसी फैसले का विरोध जताने के लिए दिग्विजय सिंह बाजार पहुंचे थे. घटना को देखते हुए पुलिस और आरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती की गई ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे.

