Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब के मिल्कफेड कोऑपरेटिव के प्रमुख ब्रांड वेरका ने आज अपना नवीनतम उत्पाद वेरका हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक दही लॉन्च किया.

इस नए उत्पाद को जारी करते हुए पंजाब मिल्कफेड के चेयरमैन नरिंदर सिंह शेरगिल ने बताया कि यह उत्पाद किफायती कीमत पर उच्च प्रोटीन और प्रोबायोटिक गुणों का अनूठा सुमेल है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के योग्य नेतृत्व में पंजाब का सहकारी क्षेत्र नवाचार और उपभोक्ताओं की भलाई के क्षेत्र में विशेष प्रगति कर रहा है. शेरगिल ने आगे कहा कि 350 ग्राम कप की कीमत सिर्फ 55 रुपये है और वेरका का हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक दही, वैज्ञानिक रूप से तैयार प्रोबायोटिक मिश्रण के साथ प्रति पैक 22 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है.

वेरका का नया हेल्दी प्रोटीन उत्पाद लॉन्च

चेयरमैन ने कहा कि यह उत्पाद मांसपेशियों की मजबूती, पाचन और रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उन्होंने आगे कहा कि वनस्पति-आधारित विकल्पों की तुलना में बेहतर प्रोटीन उपलब्धता और आंतों से संबंधित लाभों से भरपूर यह उत्पाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों, युवाओं और एथलिटों के लिए लाभकारी है, उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए पोषण को सुलभ और किफायती बनाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दोहराया. शेरगिल ने बताया कि वेरका अपने मजबूत वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को शुद्ध, विश्वसनीय और नवीन डेयरी उत्पाद उपलब्ध करवाते हुए पंजाब भर में 3 लाख से अधिक डेयरी किसानों को सशक्त बना रहा है.

हेल्थ फोकस के साथ वेरका का नया कदम

चेयरमैन ने कहा कि इस शुरुआत के साथ वेरका ने एक किसान-केन्द्रित और उपभोक्ता-विश्वसनीय ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करके भारत में स्वास्थ्य-उन्मुख डेयरी उत्पादों के लिए नए मानक स्थापित किए हैं, उन्होंने कहा कि वेरका अपने हेल्थ-बेस्ड पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए जल्द ही हाई-प्रोटीन दूध, हाई-प्रोटीन-लो कैलोरी फ्लेवर्ड मिल्क, अधिक प्रोटीन वाला दही और हाई-प्रोटीन प्रोबायोटिक लस्सी जैसे खाद्य उत्पाद लॉन्च करने के लिये तैयार है. इसी तरह लोगों के लिए कम चीनी वाली आइसक्रीम, मिठाइयाँ और अन्य डेयरी उत्पाद भी लॉन्च किए जाएंगे.

वेरका का नया प्रोबायोटिक दही

चेयरमैन ने बताया कि दही स्वाभाविक रूप से कैल्शियम, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है और वेरका का नया फार्मूलेशन पाचन बैक्टीरिया के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आंतें स्वस्थ रहती हैं, उन्होंने मिल्कफेड के मिशन का भी उल्लेख किया, जिसके तहत बाजार में सबसे किफायती दामों पर सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं, उन्होंने बताया कि हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक दही शुरुआत में चुनिंदा आउटलेट्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से उपलब्ध होगा, लेकिन जल्द ही चरणबद्ध तरीके से आम बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगा.

पंजाब डेयरी सेक्टर में बड़ा विस्तार

चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के तहत प्रोबायोटिक डेयरी उत्पादों का लॉन्च और वार्षिक दूध खरीद को 18 से 19 लाख लीटर तक बढ़ाकर राज्य एक स्वस्थ और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जिससे सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग तीन लाख किसानों को लाभ मिल रहा है. राज्य भर में 700 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े निवेश से डेयरी अवसंरचना को मजबूती मिली है और लगातार 100 करोड़ रुपये की आवंटन ने किसानों और डेयरी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाया है. हाल ही में आई बाढ़ के बावजूद दूध की निरंतर खरीद और तुरंत राहत, जिसमें 10,000 से अधिक किटें और पशुओं के लिए सब्सिडी वाला चारा उपलब्ध करवाना शामिल है, ‘आप’ के राष्ट्रीय सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पंजाब की भलाई और विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, एकता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इस अवसर पर मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता और अतिरिक्त आर.सी.एस. सेनू दुग्गल भी उपस्थित थे.

