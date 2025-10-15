Punjab

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा ऐलान : पंजाब को बाढ़ से बचाने के लिए दरियाओं की सफाई होगी

Ajay Yadav15 October 2025 - 3:11 PM
3 minutes read
Punjab News :
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा ऐलान : पंजाब को बाढ़ से बचाने के लिए दरियाओं की सफाई होगी

फटाफट पढ़ें

  • रावी-सतलुज दरियाओं की सफाई की योजना
  • ब्यास दरिया के 28 स्थानों की सफाई
  • छाजली में 2.5 करोड़ की नहरी परियोजना
  • 17 किमी नई और चौड़ी सड़क का निर्माण
  • मैदेवास में नई धर्मशाला का उद्घाटन

Punjab News : पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब सरकार राज्य को बाढ़ के खतरे से स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए बेहद गंभीर है. इस उद्देश्य के लिए रावी और सतलुज दरियाओं के पंजाब क्षेत्र के हिस्सों की सफाई, गहराई और चौड़ाई बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जबकि रामसर साइट मनोनीत ब्यास दरिया की सफाई के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है. दिड़बा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने वर्ष 2023 और 2025 में आई बाढ़ से पंजाब को हुए भारी नुकसान को उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक बाढ़ से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दरियाओं की सफाई बेहद आवश्यक है, उन्होंने बताया कि ब्यास दरिया के 28 स्थानों की पहचान की गई है जिन्हें तत्काल सफाई की जरूरत है और केंद्र सरकार से इस पहल के लिए अधिकतम सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है.

बीबीएमबी पर पंजाब का अधिकार जताया

हरपाल सिंह चीमा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को स्थायी सदस्यता देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए इसे पंजाब के लोगों के साथ अन्याय करार दिया, उन्होंने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पंजाब सरकार किसी भी अन्य राज्य को बीबीएमबी पर नियंत्रण नहीं करने देगी.

दिड़बा में 11.46 करोड़ का विकास प्रोजेक्ट

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अपने दिड़बा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को 11.46 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखकर और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिवाली का तोहफ़ा दिया. इनमें छाजली गांव में 2.5 करोड़ रुपये की नहरी जल परियोजना शामिल है, जिसके तहत भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण बंद पड़े ट्यूबवेलों की समस्या का समाधान करते हुए 13 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी.

सड़क निर्माण और धर्मशाला का शुभारंभ

इसके अतिरिक्त, 8.81 करोड़ रुपये की लागत से 17.35 किलोमीटर सड़कों पर कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें ढंडियाल से पातरां तक 4 किलोमीटर सड़क के हिस्से को 18 फीट चौड़ा करना और ढंडियाल से हरियाऊ (4.25 किमी), ढंडियाल से शादीहेड़ी (3.10 किमी), ढंडियाल से चुनग्गरा (3 किमी) और खेतला से काकूवाला (3 किमी) तक नई सड़कों का निर्माण शामिल है. इसके साथ ही उन्होंने मैदेवास गांव में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित एक धर्मशाला भी जनता को समर्पित की.

विकास परियोजनाओं पर जोर दिया

विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने राज्य की प्रगति में बाधा डाली थी. वर्तमान सरकार विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना पूरी ईमानदारी से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि ठेकेदार पांच वर्षों तक गांवों की नई सड़कों का रखरखाव करेंगे. हरपाल सिंह चीमा ने क्षेत्र के निवासियों से अपील की कि वे परियोजनाओं की संतोषजनक पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए इनकी निगरानी करें.

इन कार्यक्रमों में एसडीएम दिड़बा राजेश कुमार शर्मा, प्रीतम सिंह पीतू (चेयरमैन, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, संगरूर), तपिंदर सिंह सोही (वित्त मंत्री के ओएसडी), जसवीर कौर शेरगिल (चेयरपर्सन, मार्केट कमेटी, दिड़बा) तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 October 2025 - 3:11 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने जल परियोजनाओं की प्रगति और सड़कों की मरम्मत पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए

मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने जल परियोजनाओं की प्रगति और सड़कों की मरम्मत पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए

15 October 2025 - 3:28 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के तत्काल प्रयासों से कनाडा हादसे में मारे गए पुत्र का पार्थिव शरीर परिवार को देश वापिस लाने में सफलता मिली

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के तत्काल प्रयासों से कनाडा हादसे में मारे गए पुत्र का पार्थिव शरीर परिवार को देश वापिस लाने में सफलता मिली

15 October 2025 - 2:36 PM
Photo of CM Bhagwant Mann ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का किया आह्वान

CM Bhagwant Mann ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का किया आह्वान

15 October 2025 - 2:12 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजे के ऐतिहासिक फैसले को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजे के ऐतिहासिक फैसले को दी मंजूरी

15 October 2025 - 1:57 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 227वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन समेत 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 227वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन समेत 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

15 October 2025 - 1:51 PM
Photo of दीवाली से पहले पंजाब में बड़ी कार्रवाई…एके-47 राइफल, तीन ग्लॉक पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

दीवाली से पहले पंजाब में बड़ी कार्रवाई…एके-47 राइफल, तीन ग्लॉक पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

15 October 2025 - 1:05 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 30 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को ऐतिहासिक मुआवजा वितरित किया, किसानों को 20 हजार प्रति एकड़ का लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 30 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को ऐतिहासिक मुआवजा वितरित किया, किसानों को 20 हजार प्रति एकड़ का लाभ

15 October 2025 - 12:53 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि को लाभकारी बनाने के लिए पंजाब और अर्जेंटीना के बीच सहयोग बढ़ाने की वकालत की

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि को लाभकारी बनाने के लिए पंजाब और अर्जेंटीना के बीच सहयोग बढ़ाने की वकालत की

15 October 2025 - 9:52 AM
Photo of पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की बड़ी मदद

14 October 2025 - 9:34 PM
Photo of पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

पंजाब से राज्यसभा चुनाव में नवनीत चतुर्वेदी के नामांकन में जालसाजी, पुलिस ने की कार्रवाई

14 October 2025 - 8:05 PM
Back to top button