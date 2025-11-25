Ethiopia Volcano Burst : इथियोपिया में 12 हजार साल पुराना ज्वालामुखी अचानक फट गया है। ज्वालामुखी (हायली गुब्बी) के विस्फोट से धुए का असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक दिखाई दिया। धुंआ लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैला। जिस कारण से DGCA ने कई उड़नों को लेकर अलर्ट जारी किया। बता दें कि विस्फोट से राख और सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO₂ करीब 15 किमी ऊंचाई तक पहुंच गई।

किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत

बता दें कि यह काफी पुराना और शांत ज्वालामुखी था। अचानक आए विस्फोट से प्राकृतिक आपदा का सकंट डरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी के फटने से किसी की मौत नहीं हुई है। यमन और ओमान सरकार ने लोगों को अलर्ट रहने की हिदायतें दी है। खासकर उन लोगों को जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है।

राख बादल को लेकर विशेषज्ञों की राय

जानकारी के मुताबिक सबसे पहले यह राख राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर से होते हुए धीरे-धीरे राख बादल दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बड़े हिस्सों में फैल गई। विशेषज्ञों ने बताया कि राख बादल जमीन से 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए लोगों की सेहत को खतरा नहीं है।

देरी से चल रही कई फ्लाइट्स

इस बादल राख के कारण एअर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें कैंसिल कर दी थी। एक्सपर्ट्स ने बताया था कि बादल राख की ऊंचाई ज्यादा थी इसलिए आम लोगों पर इसका असर कम हुआ है। ज्वालामुखी की राख के कारण 25 नवंबर की रात 1 बजे से शाम 6 बजे तक 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हैं, वहीं 12 इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं।

DGCA ने जारी की एडवाइजरी

DGCA ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर किसी विमान को राख के संपर्क में आने का जरा भी संदेह हो, जैसे इंजन की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी, केबिन में धुआं या बदबू तो एयरलाइन को इसकी जानकारी तुरंत देनी होगी। अगर राख हवाईअड्डे के संचालन को प्रभावित करती है, तो संबंधित एयरपोर्ट को रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की तुरंत जांच करनी होगी।

