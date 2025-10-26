Punjabराज्य

रिलिजंस फॉर पीस अमेरिका के कार्यकारी निदेशक डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया को ग्लोबल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस से मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

Lifetime Achievement Award
डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया, आठवें अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान मिन्हाज विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. हुसैन कादरी (दाएँ) और कुलपति डॉ. एस.एम. शहजाद (बाएँ) से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

चंडीगढ़ : रिलिजंस फॉर पीस अमेरिका के कार्यकारी निदेशक डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया को लाहौर स्थित मिन्हाज विश्वविद्यालय में अंतरधार्मिक सद्भाव और सिख विरासत के संरक्षण के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और कुलपति ने किया सम्मानित

यह पुरस्कार विश्व धर्मों पर आयोजित आठवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया, जहाँ मिन्हाज विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. हुसैन कादरी और कुलपति डॉ. एस.एम. शहजाद ने डॉ. बुतालिया को सम्मानित किया। इसी समारोह में क्रिश्चियन स्टडी सेंटर, रावलपिंडी के निदेशक बिशप सैमुअल रॉबर्ट अजारिया को भी राष्ट्रीय लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया।

इस वैश्विक सम्मेलन में “लचीले समाजों का निर्माण: कट्टरपंथ को उसकी जड़ों से रोकना” विषय पर प्रमुख धार्मिक विद्वानों और वैश्विक धार्मिक हस्तियों ने भाग लिया। दो दिवसीय चर्चा का मुख्य विषय बढ़ते ध्रुवीकरण और असहिष्णुता के दौर में अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था।

बुतालिया ने आयोजकों को दिया धन्यवाद

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद डॉ. बुतालिया ने विश्वविद्यालय और सम्मेलन आयोजकों को धन्यवाद दिया और इस पुरस्कार को दुनिया भर में अंतरधार्मिक सहयोग को बढ़ावा देने वालों के सामूहिक प्रयासों के लिए एक प्रोत्साहन बताया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करने और आपसी सम्मान एवं सहयोग को बढ़ावा देने में अंतरधार्मिक संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया।

कार्यक्रम में डॉ. बुतालिया की शांति के लिए एक वैश्विक राजदूत, संस्कृतियों और धर्मों के बीच सेतु-निर्माता के रूप में उनके स्थायी प्रभाव और अंतरधार्मिक नेतृत्व के क्षेत्र में उनके अद्वितीय स्थान के लिए प्रशंसा की गई।

