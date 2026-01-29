Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो (DMRC) फेज-5बी के तहत पूर्वी दिल्ली के लिए नया 13.19 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बना रही है। यह मयूर विहार फेज-3 से शास्त्री पार्क तक जाएगा और पिंक, ब्लू और रेड लाइन को आपस में जोड़ेगा। अक्टूबर 2025 में इसका डीपीआर केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू होगा।

डीएमआरसी का मजबूत नेटवर्क

दिल्ली मेट्रो का लक्ष्य है कि हर दिल्लीवासी के घर के करीब 500 मीटर में स्टेशन हो। फेज-5 के तहत पूरे दिल्ली-एनसीआर में 18 नए कॉरिडोर बनाए जाने का प्लान है। डीएमआरसी अपने नेटवर्क को इतना मजबूत करना चाहती है कि शहर के किसी भी हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना आसान हो। फिलहाल सरकार की मंजूरी का इंतजार है ताकि पूर्वी दिल्ली के लोगों का सफर और आरामदायक बनाया जा सके।

वेलकम तक घूमने की जरूरत नहीं

नए कॉरिडोर से मयूर विहार फेज-3, पांडव नगर और त्रिलोकपुरी के यात्री कश्मीरी गेट बस अड्डे आसानी से पहुंच सकेंगे। अब उन्हें वेलकम मेट्रो स्टेशन तक घूमने की जरूरत नहीं होगी। यह रूट सीधे शास्त्री पार्क और वहां से कश्मीरी गेट तक जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा।

मयूर विहार फेज-3 पर इंटरचेंज पॉइंट

पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके गांधी नगर और गीता कॉलोनी के लिए यह नया मेट्रो प्रोजेक्ट बड़ी राहत लेकर आएगा। अब लोगों को मेट्रो पकड़ने के लिए ई-रिक्शा या बस से दूर जाना नहीं पड़ेगा और वे सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। निर्माण विहार और मयूर विहार फेज-3 पर नए इंटरचेंज पॉइंट भी बनेंगे, जिससे लाइन बदलना आसान होगा।

ये भी पढ़ें- India-Russia Fighter Jet : भारत-रूस की आसमानी ताकत, Su-57E फाइटर जेट का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप