Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने नगर निगम लुधियाना में तैनात सीवरमैन (नंबरदार) बहादर सिंह को 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर फोकल प्वाइंट लुधियाना के गांव जमालपुर अवाणा के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है.

भर्ती के बदले रिश्वत लेने का आरोप

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी सीवरमैन ने उसे नगर निगम लुधियाना में सीवरमैन के रूप में भर्ती करवाने के बदले 1.50 लाख रुपये की रिश्वत तीन किस्तों में ली थी.

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा रिश्वत की रकम लेते समय की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी. उल्लेखनीय है कि आरोपी बहादुर सिंह ने शिकायतकर्ता से लगभग ढाई साल तक सीवरेज की सफाई का काम भी करवाया, लेकिन इसके बदले उसे कोई वेतन नहीं दिया गया.

जांच में आरोप सही पाए गए

प्रवक्ता ने आगे कहा कि यदि जांच के दौरान इस मामले में नगर निगम लुधियाना के किसी अन्य अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जांच के दौरान उपरोक्त आरोप सही पाए गए हैं. इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो पुलिस थाना लुधियाना रेंज में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की आगे की जांच जारी है.

