Punjabराज्य

बच्चों के विकास के दिशा में नई पहल, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया प्ले-वे स्कूलों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल

Shanti Kumari22 January 2026 - 1:01 PM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा बच्चों के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बुधवार को पंजाब भवन में आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान प्ले-वे स्कूलों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की घोषणा की।

पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

मीडिया को संबोधित करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब में संचालित सभी प्ले-वे स्कूलों तथा छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले निजी स्कूलों के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और समग्र विकास की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।”

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जानकारी दी कि छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे आंगनवाड़ी केंद्रों, प्ले-वे स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण फरवरी के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। बच्चों पर पुस्तकों का बोझ डालने के बजाय, शिक्षा खेल-आधारित और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से दी जाएगी।”

पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रारंभिक बाल देखभाल के महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “किसी बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 90 प्रतिशत विकास शून्य से छह वर्ष की आयु के बीच होता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उचित पोषण प्रदान करना पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

उन्होंने आगे बताया कि मिशन आरंभ के तहत अभिभावकों को बच्चों की दैनिक सीखने की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा, “डिजिटल सामग्री साझा कर बच्चों को घर पर भी अपने अभिभावकों के साथ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक इस मिशन के अंतर्गत 2,941 अभिभावक समूह बनाए जा चुके हैं ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में अभिभावकों की भागीदारी को सुदृढ़ किया जा सके। अभिभावकों को उनके मोबाइल फोन पर प्रतिदिन गतिविधियाँ भी भेजी जा रही हैं, जिससे वे घर पर अपने बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।”

1,000 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र विकसित होंगे

बुनियादी ढांचा विकास के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा, “1,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लक्ष्य के तहत ₹100 करोड़ की लागत से 1,000 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक केंद्र पर लगभग ₹10 लाख खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से 700 केंद्र पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिनमें हवादार कमरे, उचित रसोई, शिशु शौचालय, बाला पेंटिंग्स और आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। शेष 300 केंद्र भी शीघ्र ही पूरे कर लिए जाएंगे।”

अंत में मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार शिक्षा, पोषण और सुरक्षा के क्षेत्रों में ऐतिहासिक कदम उठा रही है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बनाया जा सके।”

ये भी पढ़ें – एस.सी. कमीशन ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संगरूर को किया तलब, जानें मामला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari22 January 2026 - 1:01 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत निर्वाचन आयोग ने स्वागत समारोह में देश भर के प्रतिनिधियों का किया स्वागत

भारत निर्वाचन आयोग ने स्वागत समारोह में देश भर के प्रतिनिधियों का किया स्वागत

22 January 2026 - 12:59 PM
Photo of पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

पंजाब में हाईवे सुरक्षा में क्रांति, Punjab Police और NHAI ने मिलाया हाथ

22 January 2026 - 12:09 PM
Photo of एस.सी. कमीशन ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संगरूर को किया तलब, जानें मामला

एस.सी. कमीशन ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संगरूर को किया तलब, जानें मामला

22 January 2026 - 12:02 PM
Photo of सरहद पार से अवैध हथियारों के मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार, छह आधुनिक हथियार बरामद

सरहद पार से अवैध हथियारों के मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार, छह आधुनिक हथियार बरामद

22 January 2026 - 11:39 AM
Photo of पंजाब में खेल का नया युग, 3100 मैदानों का निर्माण और पारदर्शिता के लिए फ्लाइंग स्क्वाड

पंजाब में खेल का नया युग, 3100 मैदानों का निर्माण और पारदर्शिता के लिए फ्लाइंग स्क्वाड

22 January 2026 - 11:35 AM
Photo of लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के शानदार प्रदर्शन को सराहा, 1.40 करोड़ रुपए की कमाई

लाल चंद कटारूचक ने लीगल मेट्रोलॉजी विंग के शानदार प्रदर्शन को सराहा, 1.40 करोड़ रुपए की कमाई

22 January 2026 - 11:14 AM
Photo of दिनभर ‘नॉट रीचेबल’, रात में बदला रुख: उद्धव गुट की नई पार्षद ने लिया बड़ा फैसला

दिनभर ‘नॉट रीचेबल’, रात में बदला रुख: उद्धव गुट की नई पार्षद ने लिया बड़ा फैसला

22 January 2026 - 11:10 AM
Photo of Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

Satkar Ghar : सीएम भगवंत मान सरकार का बुज़ुर्गों के लिए बड़ा तोहफा, ‘सत्कार घर’ का उद्घाटन

22 January 2026 - 10:56 AM
Photo of नंद्याल में प्राइवेट बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर, 3 की मौत, कई घायल

नंद्याल में प्राइवेट बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर, 3 की मौत, कई घायल

22 January 2026 - 10:33 AM
Photo of ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशियां विरुद्ध’: 326वें दिन पंजाब पुलिस ने 152 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

22 January 2026 - 9:49 AM
Back to top button