Punjabराज्य

पंजाब में युवाओं के लिए सुनहरा मौका…बिजली विभाग में 2,600 नई अप्रेंटिस भर्तियां पूरी – अब कनेक्शन की झंझट भी खत्म

Amzad Khan10 November 2025 - 4:44 PM
2 minutes read
Punjab Electricity Apprenticeship
बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा पंजाब में 2,600 अप्रेंटिस चयन प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी देते हुए.

Punjab Electricity Apprenticeship : पंजाब के बिजली मंत्री संजय अरोड़ा ने घोषणा की है कि राज्य में बिजली विभाग के अंतर्गत लाइनमैन ट्रेड में 2,600 अप्रेंटिस (इंटर्न) की चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है.  इनमें से 2,500 अप्रेंटिस पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) और 100 अप्रेंटिस पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSTCL) में तैनात किए जाएंगे.

अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बिजली विभाग को मज़बूत और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.  हाल ही में 2,106 नई भर्तियों के साथ, अप्रैल 2022 के बाद कुल 8,984 नौकरियां दी जा चुकी हैं, जो युवाओं को रोजगार देने और राज्य के बिजली ढांचे को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

कनेक्शन प्रक्रिया हुई आसान, अब नहीं पड़ेगी टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत

बिजली मंत्री ने कहा कि सरकार ने नए बिजली कनेक्शन और लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है.  अब 50 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं को किसी इलेक्ट्रिकल ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट जमा करने की जरूरत नहीं होगी.  सिर्फ ऑनलाइन आवेदन में एक घोषणा देनी होगी कि “बिल्डिंग की वायरिंग लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार द्वारा सुरक्षित रूप से की गई है. ”

उन्होंने बताया कि 50 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए टेस्ट रिपोर्ट जरूरी रहेगी, लेकिन अधिकारियों को उसकी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी.  इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेज़ी आएगी, जिससे नए कनेक्शन जल्दी जारी किए जा सकेंगे.

अप्रेंटिसशिप से युवाओं को मिलेगा अनुभव और रोजगार

अरोड़ा ने बताया कि PSPCL में अब करीब 30,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत संस्थानों को कुल स्टाफ के 2.5 से 15 प्रतिशत तक अप्रेंटिस रखना अनिवार्य है.  इसी के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

लाइनमैन ट्रेड की एक साल की ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों को मैट्रिक पास और इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड में ITI की योग्यता जरूरी है.  ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस को 7700 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा.

ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को सेफ्टी, फॉल्ट डिटेक्शन, वायरिंग, ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस और आपातकालीन हालात में काम करने की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी.  ट्रेनिंग पूरी होने पर नेशनल अप्रेंटिसशिप काउंसिल (NAC) द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

भविष्य की तैयारी और आत्मनिर्भर पंजाब की ओर कदम

अरोड़ा ने कहा कि यह प्रोग्राम न सिर्फ युवाओं को तकनीकी कौशल सिखाता है बल्कि उन्हें नौकरी के लिए तैयार, आत्मनिर्भर और कुशल बनाता है.  यह पहल पंजाब को ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक मज़बूत बनाएगी तथा बिजली सेवाओं को और बेहतर करने में मदद करेगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग पर छात्र विरोध, नेताओं और हस्तियों ने जताया समर्थन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan10 November 2025 - 4:44 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of “तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

“तेजप्रताप यादव का आत्मविश्वास चरम पर: बोले – बिहार में बहार लौटेगी, जनता देगी जनशक्ति को जीत

10 November 2025 - 5:40 PM
Photo of 350वीं शहादत वर्षगांठ: पूरे नवंबर पंजाब में सेवा, कीर्तन और भाईचारे के कार्यक्रम, करोड़ों संगत शामिल होने की उम्मीद

350वीं शहादत वर्षगांठ: पूरे नवंबर पंजाब में सेवा, कीर्तन और भाईचारे के कार्यक्रम, करोड़ों संगत शामिल होने की उम्मीद

10 November 2025 - 5:32 PM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग पर छात्र विरोध, नेताओं और हस्तियों ने जताया समर्थन

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग पर छात्र विरोध, नेताओं और हस्तियों ने जताया समर्थन

10 November 2025 - 3:37 PM
Photo of तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

तेजस्वी यादव का तीखा वार: बिहार में बदलाव की गूंज, सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

10 November 2025 - 3:19 PM
Photo of मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

10 November 2025 - 1:33 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव – आरक्षण पर उठाई नई मांग, केंद्र सरकार पर कसा तंज

10 November 2025 - 12:53 PM
Photo of भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार – चार अफसर बर्खास्त, तीन की पेंशन में स्थायी कटौती

भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार – चार अफसर बर्खास्त, तीन की पेंशन में स्थायी कटौती

10 November 2025 - 12:34 PM
Photo of बिहार को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर – पूंजीवाद पर बड़ा बयान

बिहार को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर – पूंजीवाद पर बड़ा बयान

10 November 2025 - 11:25 AM
Photo of नौवें पातशाह जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन

नौवें पातशाह जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन

10 November 2025 - 10:06 AM
Photo of नौवें पातशाह जी का 350वां शहीदी दिवस: चरण-स्पर्श प्राप्त गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार और धार्मिक समागम संगत को अध्यात्मिक रंग में रंग रहे

नौवें पातशाह जी का 350वां शहीदी दिवस: चरण-स्पर्श प्राप्त गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार और धार्मिक समागम संगत को अध्यात्मिक रंग में रंग रहे

10 November 2025 - 9:38 AM
Back to top button